La triste razón por la que Alex B y Michaela, hija de Daniel Bisogno ya no se hablan

La polémica en torno a la herencia y el legado de Daniel Bisogno continúa generando titulares meses después de la muerte del querido conductor. Sin embargo, más allá de los desacuerdos legales y familiares, una de las revelaciones más dolorosas tiene que ver con la relación entre su hermano, Alex Bisogno, y Michaela, la única hija del presentador.

¿Qué pasó entre Alex Bisogno y su sobrina Michaela?

Lo que durante años fue una relación cercana y llena de cariño parece haberse fracturado por completo. El propio Alex confesó recientemente que ya no tiene contacto con su sobrina y que, por ahora, no ve posibilidades de una reconciliación inmediata.

El conductor señaló que el distanciamiento está relacionado con el conflicto por la herencia de Daniel Bisogno. IG alexbbisogno

Durante un encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de México, el conductor y reportero habló con sinceridad sobre la difícil situación que atraviesa. Según explicó, las diferencias surgidas tras el fallecimiento de Daniel han provocado un distanciamiento que hoy parece imposible de superar.

Lamentablemente ya no hay relación con ella y no la va a haber”, expresó con evidente tristeza.

¿Por qué Alex Bisogno ya no puede ver a Michaela?

Alex aseguró que probablemente será hasta que Michaela alcance la mayoría de edad cuando tenga la oportunidad de acercarse nuevamente a ella y explicarle su versión de los hechos. Mientras tanto, considera que la menor se encuentra en medio de una disputa que nunca debió afectarla.

Según Alex, su prioridad es proteger el patrimonio que le corresponde a la hija del presentador. IG bisognodaniel / alexbbisogno

El conflicto tiene como eje principal la herencia que dejó Daniel Bisogno y el deseo de Alex de proteger lo que, según afirma, corresponde exclusivamente a su sobrina. Desde hace varios meses, el hermano del conductor ha manifestado públicamente su preocupación por el manejo de los bienes y propiedades que pertenecieron al exintegrante de Ventaneando.

De acuerdo con sus declaraciones, su intención siempre ha sido respetar la voluntad de Daniel y garantizar que el patrimonio llegue íntegramente a Michaela cuando llegue el momento adecuado.

Ya no tengo a mi hermano aquí, pero me queda el deseo de ayudarlo a que se cumpla lo último que él pidió”, aseguró.

El hermano de Daniel aseguró que espera reencontrarse con Michaela cuando ella sea mayor de edad. IG bisognodaniel / alexbbisogno

Estas diferencias también habrían deteriorado por completo la relación entre Alex y Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel y madre de Michaela. Aunque en algún momento ambas partes lograron establecer ciertos acuerdos para permitir la convivencia familiar, la situación volvió a complicarse con el paso de los meses.

¿Qué pasó entre Alex Bisogno y Cristina Riva Palacio?

Paradójicamente, hace algún tiempo Alex había revelado que existían avances positivos en la relación y que incluso Cristina le ofreció disculpas por algunas declaraciones hechas durante la controversia. En aquel entonces, aseguró que estaba dispuesto a respetar ciertas condiciones para poder seguir viendo a su sobrina.

Alex afirmó que seguirá defendiendo la memoria y la última voluntad de su hermano. IG alexbbisogno

Sin embargo, la aparente tregua terminó por romperse. Ahora, el conductor sostiene que el distanciamiento no solo involucra a la madre de la niña, sino que también ha impactado directamente su vínculo con Michaela. Aun así, insiste en que no guarda resentimiento hacia ella y que comprende que actualmente depende de las decisiones de los adultos que la rodean.

Otro de los temas que ha intensificado la disputa es el destino de algunas pertenencias de Daniel Bisogno. Alex aseguró que varios objetos que se encontraban dentro de la casa del conductor ya no están y negó categóricamente haber sido él quien los retiró.

Entre las pertenencias que, según afirma, han desaparecido, menciona vehículos, pantallas y otros artículos de valor. Por ello considera que las preguntas sobre esos bienes deben dirigirse a quienes actualmente administran el patrimonio.

Alex expresó su deseo de que algún día Michaela conozca todas las versiones de la historia. Archivo

Pese a la controversia, Alex mantiene firme su postura. Asegura que continuará defendiendo la memoria de su hermano y luchando para que se respeten los deseos que expresó en vida. Mientras tanto, confía en que el tiempo permita sanar heridas y que algún día Michaela pueda escuchar todas las versiones de esta historia para formar su propia opinión. Hasta entonces, el reencuentro tendrá que esperar.