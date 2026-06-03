Alex Bisogno busca orden de restricción contra Pati Chapoy; esta es la razón

Alex Bisogno reveló que analiza tomar medidas para evitar que continúen los señalamientos en su contra. El conductor aseguró que buscará una orden de restricción contra Pati Chapoy después de las declaraciones que la periodista realizó recientemente sobre él y su familia.

La controversia surgió semanas después de la muerte de Daniel Bisogno, cuando en el programa Ventaneando se hicieron comentarios que, según Alex, dañan su imagen y la de sus seres queridos. El también actor considera que las acusaciones difundidas públicamente carecen de pruebas y han provocado una situación que ya no está dispuesto a dejar pasar.

Foto: Instagram alexbbisogno

¿Por qué Alex Bisogno quiere una orden de restricción contra Pati Chapoy?

La decisión de Alex Bisogno estaría relacionada con los comentarios que Pati Chapoy realizó durante una emisión de Ventaneando, donde cuestionó su comportamiento tras el fallecimiento de Daniel Bisogno.

“¿Por qué no le preguntó al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel?”, dijo la periodista.

Pati Chapoy y Alex Bisogno Especial

Las declaraciones generaron una fuerte reacción por parte del presentador, quien rechaza por completo haber actuado de manera indebida y considera que se trata de señalamientos que afectan el nombre de su familia.

Alex Bisogno busca orden de restricción contra Pati Chapoy

Durante una entrevista concedida a varios medios de comunicación, Alex Bisogno aseguró que nunca ha buscado protagonismo a través de la polémica y recordó que durante años mantuvo un perfil discreto pese a la popularidad de su hermano.

"Muchos ni si quiera sabían que era hermano de Daniel, o sea si hubiera querido ser polémico lo hubiera sido desde hace mucho tiempo".

Alex Bisogno en Al Extremo

Asimismo, explicó que no tiene interés en iniciar una confrontación mediática, aunque dejó claro que podría defenderse si la situación continúa escalando.

"O sea no tengo pensado hacerlo porque no quiero destruirle la vida a nadie. Yo no soy así. Hay gente que sí lo es, yo no, pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer en serio (...), yo siempre tuve la educación de guardar secreto ante situaciones que yo sabía, que yo conocía, que mi hermano me platicaba y siempre fui prudente, me parece injusto que una persona llegue a difamarme sin pruebas solamente por el odio que me tiene".

Foto: Instagram chapoypati

De acuerdo con el conductor, la molestia de la periodista tendría relación con las entrevistas que ha concedido a diversos medios de comunicación después de la muerte de Daniel Bisogno.

Alex afirmó que ha decidido compartir su versión de los hechos fuera de Ventaneando y considera que esa situación habría provocado diferencias con la conductora.

"Odio que me tiene de platicar con ustedes, porque ese es el coraje de la señora, que yo he salido a dar entrevistas a darles la versión real".

Alex Bisogno

Aunque descartó emprender una demanda en este momento, Alex Bisogno adelantó que sí buscará una medida que impida nuevas declaraciones que considere ofensivas o perjudiciales para su familia.

"Lo único que vamos a hacer próximamente es colocar una restricción para que nunca en su vida vuelva a ensuciar el nombre de mi familia como lo ha hecho".

Pati chapoy

El conductor explicó que la medida estaría dirigida exclusivamente hacia Pati Chapoy y no hacia el resto del equipo de Ventaneando, ya que aseguró haber recibido apoyo y muestras de cariño por parte de varios colaboradores del programa.