Alex Bisogno habla sobre el destino de las pertenencias de Daniel a más de un año de su muerte

A más de un año del fallecimiento de Daniel Bisogno, la polémica en torno a su patrimonio y sus pertenencias personales continúa. En esta ocasión, Alex Bisogno, su hermano, volvió a hablar públicamente sobre la situación que enfrenta su familia y reveló que existe un distanciamiento con Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor y madre de su hija, Michaela.

En declaraciones, Alex ha señalado que la falta de comunicación con Cristina le ha impedido convivir con su sobrina, además de conocer con certeza qué ha ocurrido con algunos bienes que pertenecían al presentador de "Ventaneando".

Foto: Instagram bisognodaniel

Alex Bisogno cuestiona el manejo de los bienes

En una entrevista para el programa "Sale el Sol", Alex Bisogno aseguró que, tras la muerte de Daniel, Cristina Riva Palacio tomó el control de los asuntos patrimoniales relacionados con el conductor.

Según explicó, también se realizaron el cambio de chapas en la vivienda donde residía Daniel, situación que, afirmó, le impidió tener acceso al inmueble.

Además, señaló que varias pertenencias que se encontraban dentro de la casa ya no estarían ahí, entre ellas algunos vehículos y pantallas.

Ella cambió las chapas y resguardó toda la parte económica. Lo que sé es que ya no hay coches, ya no hay pantallas, dicho por los guardias donde vivía Daniel Bisogno, todo eso salió de casa de mi hermano", declaró. Asegura que no han podido conservar objetos con valor sentimental

Alex también expresó su inconformidad al señalar que, a más de un año y tres meses del fallecimiento del conductor, algunos familiares cercanos no han tenido la oportunidad de resguardar objetos con valor sentimental que pertenecieron a Daniel Bisogno.

Foto: Instagram bisognodaniel

La casa de Daniel Bisogno, otro punto de conflicto

Otro de los temas que abordó fue el futuro de la casa donde vivía el conductor. Alex aseguró que Cristina Riva Palacio tomó posesión del inmueble tras la muerte de Daniel, aunque dijo desconocer si existe la intención de vender la propiedad.

El hermano del presentador afirmó que, de acuerdo con lo que Daniel habría manifestado en vida, la vivienda debía permanecer como parte del patrimonio de su hija Michaela.

La casa de Daniel no se vende, él así lo pidió, es la herencia de mi sobrina", expresó.

Finalmente, Alex Bisogno sostuvo que continuará defendiendo lo que considere necesario para proteger los intereses de su sobrina, dentro de las posibilidades que tenga como familiar del conductor.

Alex Bisogno ASEGURA que Cristina Riva Palacio ya está VENDIENDO las pertenencias de Daniel Bisogno. ¿Crees que el dinero obtenido sea para beneficencia de su hija?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut #SaleElSolTV pic.twitter.com/XQpAsc50Zv — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 2, 2026

Una disputa familiar que sigue dando de qué hablar

Las declaraciones de Alex Bisogno han reavivado la atención sobre la situación familiar que rodea el legado de Daniel Bisogno. Hasta el momento, Cristina Riva Palacio no ha respondido públicamente a los señalamientos, por lo que la versión presentada corresponde únicamente a las declaraciones realizadas por el hermano del fallecido conductor.