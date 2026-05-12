Pati Chapoy acusa a Alex Bisogno de sacar objetos de la casa de Daniel Bisogno

Pati Chapoy volvió a hablar del conflicto con Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, y lo acusó de haber retirado objetos de la casa del conductor después de su muerte.

Durante una entrevista con Matilde Obregón, la titular de Ventaneando aseguró que Alex tenía llaves de la propiedad y que habría entrado para llevarse pertenencias como arte, una cava, una cafetera, ropa y enseres domésticos.

Las declaraciones reactivaron una polémica que comenzó tras la muerte de Daniel Bisogno, por complicaciones derivadas de un trasplante de hígado. La noticia fue confirmada entonces por Pati Chapoy y por el equipo de Ventaneando.

En la conversación, Chapoy también habló de la relación rota con Alex Bisogno y de los señalamientos que él ha hecho en su contra. De acuerdo con la conductora, uno de los episodios que más le molestó fue que él la responsabilizara de la muerte de su madre, algo que ella calificó como una agresión grave.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alex Bisogno?

Durante la entrevista con Matilde Obregón, Pati Chapoy afirmó que Alex Bisogno ingresó a la casa de Daniel después de su fallecimiento porque tenía acceso a la propiedad. La conductora aseguró que de ahí se habrían retirado distintos objetos personales y de valor.

“Él tenía las llaves de la casa de Daniel; se metió a la casa de Daniel, ya fallecido; se llevó el arte, se llevó la cava, se llevó incluso la cafetera”, declaró Chapoy

También agregó que no quería entrar en más detalles sobre ropa y otros enseres de Daniel.

La acusación no es nueva, pero volvió a tomar fuerza por la forma en que Chapoy la retomó en una entrevista amplia sobre su vida, su carrera y su relación con Daniel Bisogno. Alex Bisogno ha negado previamente esas acusaciones e incluso amenazó con emprender acciones legales contra la conductora.

La versión de Chapoy sobre el conflicto familiar

Además del tema de las pertenencias, Pati Chapoy habló de otros episodios que habrían tensado su relación con Alex Bisogno. La periodista recordó que él la acusó de haber provocado la muerte de su madre, María Araceli, algo que ella rechazó y consideró una agresión seria.

“Fue muy desagradable que se atreviera a decir que yo había matado a su mamá... no es un tema menor, es una agresión enorme y por eso le puse un alto”, expresó Chapoy, de acuerdo con reportes de la entrevista.

¿Alex Bisogno quería el lugar de Daniel en Ventaneando?

Otro de los puntos que generó conversación fue la insinuación de que Alex Bisogno habría buscado ocupar el espacio de su hermano en Ventaneando. De acuerdo con reportes, Chapoy dejó entrever que él pudo haber creído que podía quedarse con el lugar de Daniel dentro del programa, algo que la conductora descartó.

Daniel Bisogno fue una de las caras más importantes de Ventaneando desde 1997. Su estilo directo, sus comentarios ácidos y su presencia en la mesa del programa lo convirtieron en una figura difícil de reemplazar dentro del formato.

¡El resumen! Los puntos clave de la polémica