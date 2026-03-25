¿Se manifestó Daniel Bisogno? Compañeros aseguran extraña presencia en el foro

El recuerdo de Daniel Bisogno volvió a cobrar fuerza de una forma inesperada. Durante una reciente transmisión en vivo de Ventaneando, varios de sus conductores afirmaron haber percibido una extraña señal que, para ellos, solo podía estar relacionada con su excompañero.

Todo comenzó cuando un olor a loción masculina invadió el estudio sin explicación aparente. La reacción fue inmediata, con miradas cruzadas, silencio momentáneo y una sensación compartida de desconcierto.

La primera en reaccionar fue Jimena Pérez, conocida como “La Choco”, quien señaló en plena transmisión que el aroma le resultaba familiar y evocaba directamente al fallecido conductor.

"Huele a él": las reacciones en vivo

El comentario de Jimena Pérez no pasó desapercibido. Poco después, la titular del programa, Pati Chapoy, confirmó que también percibía el mismo olor, visiblemente sorprendida por lo que ocurría en el foro.

Por su parte, Pedro Sola calificó la situación como “muy extraña”, mientras que la productora Iyari González fue más allá al asegurar que, desde su perspectiva, Daniel Bisogno “estaba ahí”.

Incluso Linet Puente tomó el momento con un toque de humor, sugiriendo que quizá el conductor había regresado para reclamar que ya no hablaban tanto de él, provocando risas nerviosas en el set.

La muerte de Daniel Bisogno: un año de ausencia

Daniel Bisogno falleció el 20 de febrero de 2025, tras enfrentar una complicada situación de salud que incluyó un trasplante de hígado. A pesar de mostrar una actitud optimista durante su recuperación, su estado se agravó debido a una infección en la sangre que derivó en complicaciones fatales.

Su partida dejó un vacío importante en Ventaneando, donde durante años se consolidó como una de las figuras más polémicas y carismáticas del entretenimiento en México.

Especial

A medida que se acerca el primer aniversario luctuoso, su recuerdo ha vuelto a tomar fuerza entre compañeros y audiencia.

¿Fenómeno paranormal o sugestión colectiva?

El episodio ha desatado todo tipo de interpretaciones. Para algunos, se trata de una manifestación espiritual, una especie de “visita” desde el más allá que confirmaría que Daniel Bisogno sigue presente entre quienes compartieron años de trabajo con él.

Sin embargo, otros consideran que podría tratarse de sugestión colectiva, un fenómeno psicológico en el que varias personas comparten una percepción influenciada por emociones, recuerdos o el contexto.

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También hay quienes no descartan que el momento haya sido amplificado por la naturaleza del programa, donde el espectáculo y la conversación sobre figuras públicas forman parte central del contenido.

Redes sociales explotan: entre fe, escepticismo y teorías

Como era de esperarse, el clip del momento se viralizó rápidamente en redes sociales. Usuarios se dividieron entre quienes creen firmemente en lo paranormal y quienes consideran que todo tiene una explicación lógica.

Algunos fans aseguraron que no es la primera vez que ocurren situaciones similares tras la muerte de figuras públicas, mientras que otros cuestionaron si el episodio pudo haber sido exagerado para generar conversación y rating.

Daniel Bisogno

Lo cierto es que el nombre de Daniel Bisogno volvió a colocarse en tendencia, demostrando que su impacto mediático sigue vigente incluso después de su fallecimiento.

Un recuerdo que se resiste a desaparecer

Más allá de las explicaciones, el momento dejó claro que la figura de Daniel Bisogno continúa muy presente en la memoria colectiva del equipo de Ventaneando.

Ya sea como una coincidencia, una experiencia emocional o algo que va más allá de lo explicable, lo ocurrido en el foro ha reavivado el interés por su historia y legado.

Daniel Bisogno

La pregunta queda en el aire: ¿fue solo un aroma… o una señal? En un programa acostumbrado a revelar secretos del espectáculo, esta vez el misterio parece no tener una respuesta clara.

AAAT*