El inesperado (y romántico) dúo de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

El amor entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no pasa desapercibido. La pareja volvió a robarse todas las miradas durante uno de los conciertos más especiales de la gira “¿Y ahora qué?”, cuando protagonizaron un inesperado y romántico dueto que hizo suspirar a miles de fans en Las Vegas.

¿Qué canción cantó Alejandro Sanz junto a Stephanie Cayo?

El emotivo momento ocurrió durante el cierre de su gira '¿Y ahora qué? World Tour' en Estados Unidos, donde Alejandro ha recorrido distintas ciudades con un espectáculo romántico y nostálgico, donde ha interpretado sus grandes éxitos. Sin embargo, nadie imaginaba que la noche tendría un invitado tan especial.

La actriz peruana subió al escenario para cantar “Corazón partío” junto al cantante español. TikTok

Frente a miles de asistentes y en medio de una ovación, Stephanie apareció sobre el escenario para compartir micrófono con el cantante español. Desde los primeros acordes de 'Corazón Partío', la química entre ambos fue imposible de ignorar. Sonrisas, miradas cómplices y una evidente conexión hicieron que el público estallara en aplausos.

Los videos del dueto comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales como Instagram, TikTok y X, donde los fans no tardaron en reaccionar al romántico momento. Muchos usuarios destacaron la naturalidad con la que ambos se desenvolvieron sobre el escenario y aseguraron que la actriz lucía completamente cómoda acompañando al cantante.

Fans destacaron la complicidad y química entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. IG

¿Qué han dicho Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sobre su relación?

Aunque la pareja ha intentado mantener su relación privada, desde hace meses las señales han sido cada vez más evidentes. Desde viajes juntos hasta comentarios cariñosos en redes sociales, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se han convertido en una de las parejas más comentadas del espectáculo internacional.

De hecho, hace apenas unas semanas, Stephanie compartió una publicación en redes sociales que provocó miles de reacciones luego de que el cantante le escribiera un mensaje que muchos interpretaron como una verdadera declaración de amor: “No te puedo amar más”. La frase rápidamente aumentó el interés por la historia entre ambos.

La pareja lleva meses siendo relacionada sentimentalmente tras varias apariciones públicas. IG

Además, la actriz peruana también apareció recientemente durante una videollamada en una entrevista que Alejandro Sanz concedió al periodista Jordi Évole. Durante la conversación, el conductor hizo un comentario que alimentó todavía más los rumores sobre el romance:

Quiero que lo sepas, por si no te lo ha dicho, ya te lo digo yo”.

¿Dónde será el próximo concierto de Alejandro Sanz?

Alejandro Sanz continuará con una serie de conciertos en España durante las próximas semanas. El cantante arrancará esta nueva fase de la gira el próximo 6 de junio en Sevilla y concluirá en julio tras recorrer varias ciudades españolas.

Por su parte, Stephanie Cayo también atraviesa un gran momento personal y profesional. Durante su paso por los Premios Platino 2026, la actriz habló brevemente sobre esta etapa de su vida y dejó entrever que atraviesa un momento muy feliz. Cuando fue cuestionada sobre si estaba enamorada, respondió sonriendo y asintiendo con la cabeza.

Alejandro Sanz aseguró en una entrevista que está “muy enamorado”. IG

Por su parte, Alejandro Sanz tampoco ha ocultado sus sentimientos. En una reciente entrevista confesó que atraviesa un momento muy especial en su vida sentimental.

“Es muy bonito estar enamorado y estoy muy enamorado”, expresó el cantante, dejando claro que vive una etapa plena tanto en lo personal como en lo profesional. Y después de lo ocurrido en Las Vegas, muchos aseguran que el cantante ya no necesita decir mucho más.