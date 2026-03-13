¿Romance confirmado? Stephanie Cayo habla de Alejandro Sanz

Los rumores sobre una posible relación entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz han captado la atención de fans y medios de espectáculos. Las apariciones públicas de ambos durante la gira del cantante y un momento viral en uno de sus conciertos desataron especulaciones sobre un posible romance. Ahora, la actriz peruana ha decidido hablar al respecto.

¿Qué dijo Stephanie Cayo sobre Alejandro Sanz?

Durante una entrevista con la emisora Caracol Radio y la periodista Vanessa de la Torre, la actriz de 37 años fue cuestionada sobre su vida sentimental y sobre la atención mediática que ha despertado su cercanía con el intérprete español, de 57 años.

La actriz evitó confirmar directamente el romance. IG cosasperu

Lejos de ofrecer una respuesta tajante, Stephanie optó por hablar de su momento personal y de la forma en que ahora maneja su vida privada.

Yo estoy muy bien, estoy tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”, expresó, dejando entrever que atraviesa una etapa especial en lo personal.

Las especulaciones sobre su cercanía comenzaron cuando Stephanie fue vista acompañando al artista durante varias fechas de su gira latinoamericana. IG unlunar

¿Stephanie Cayo y Alejandro Sanz son pareja?

Las especulaciones sobre una posible relación comenzaron a circular durante la reciente gira latinoamericana de Alejandro Sanz. En varias fechas del tour, Stephanie Cayo fue vista acompañando al cantante, tanto entre bastidores como en el público durante algunos conciertos.

Los seguidores del artista no tardaron en notar su presencia constante, lo que rápidamente dio pie a comentarios en redes sociales. Fotografías y videos compartidos por asistentes mostraban a ambos conversando, abrazándose y compartiendo momentos de cercanía.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención ocurrió durante un concierto en Guayaquil, Ecuador. Mientras Sanz se encontraba sobre el escenario, se acercó al área donde estaba la actriz y, frente a miles de personas, le dio un beso en la boca. El instante fue captado por varios espectadores y pronto se volvió viral en internet, alimentando aún más las versiones de un posible romance.

Stephanie Cayo habla de su relación

Ante la ola de comentarios, Stephanie Cayo ha optado por mantener una postura reservada. En su conversación con Caracol Radio explicó que, después de varias experiencias personales y profesionales, ha aprendido a proteger su vida sentimental.

Ya he vivido muchas cosas a lo largo de mi vida y de esta carrera, y he aprendido con las últimas experiencias que lo mejor es ser más reservado para cuidar lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo”, comentó.

Stephanie Cayo explicó que su experiencia en relaciones pasadas la ha llevado a ser más reservada con su vida sentimental. IG unlunar / alejandrosanz

La actriz también reflexionó sobre lo vulnerable que puede ser una relación cuando se encuentra bajo el escrutinio público. Según explicó, durante gran parte de su vida adulta ha estado en relaciones largas, algunas de ellas de varios años, lo que le ha permitido comprender la importancia de proteger esos procesos.

Hay que cuidar todos esos momentos. Son las partes más vulnerables que uno tiene”, añadió.

Además de hablar sobre su vida personal, Stephanie Cayo señaló que en este momento de su vida prefiere canalizar sus emociones en su trabajo creativo. Para ella, el arte se ha convertido en una forma de expresar experiencias personales sin necesidad de exponerlas completamente ante el público.

Lo bonito es convertir todo eso en algo creativo: canciones, escenas, personajes o historias. Eso es lo que estoy haciendo”, explicó.

Por ahora, Alejandro Sanz no ha hecho comentarios públicos sobre el tema. Mientras tanto, la discreción de Stephanie Cayo solo ha incrementado la curiosidad de los seguidores, quienes continúan atentos a cualquier nueva señal que pueda confirmar si la cercanía entre la actriz y el cantante es, efectivamente, algo más que una amistad.