Stephanie Cayo y Alejandro Sanz comparten sus primeras imágenes juntos

El amor ya no se esconde. Stephanie Cayo y Alejandro Sanz han decidido dar un paso más en su relación al compartir sus primeras imágenes juntos en redes sociales, confirmando así lo que durante semanas había sido solo un rumor.

Stephanie Cayo comparte sus primeras fotos con Alejandro Sanz

Fue la actriz peruana quien terminó de oficializar este romance al publicar una serie de fotografías íntimas y espontáneas en su cuenta de Instagram, en el marco de la celebración anticipada de su cumpleaños número 38. Con un mensaje sencillo —apenas un emoji de corazón blanco y un pastel—, dejó que las imágenes hablaran por sí solas.

Las fotos fueron publicadas durante su celebración de cumpleaños. IG unlunar

Las fotografías muestran a la pareja en un ambiente relajado, rodeados de amigos y en una celebración que, aunque discreta, estuvo cargada de momentos especiales. En la primera imagen, en blanco y negro, se puede ver a Stephanie recargada sobre el hombro del cantante mientras él disfruta de una rebanada de pastel, en una escena que transmite cercanía y naturalidad.

Alejandro Sanz confirma su relación con Stephanie Cayo

A lo largo del carrusel, Alejandro Sanz aparece en distintas facetas: desde concentrado en la cocina preparando una paella, hasta sonriendo mientras come el pastel. Pero más allá de los detalles, lo que realmente llamó la atención fueron los gestos entre ambos: miradas cómplices, manos entrelazadas y pequeños roces que delatan la conexión que existe entre ellos.

La pareja deja ver su complicidad y cercanía en redes sociales. IG unlunar

Uno de los momentos más comentados es el de las velas del pastel, donde el cantante se muestra atento al ayudar a encenderlas y protegerlas del viento, mientras Stephanie se prepara para soplarlas. En otra imagen, incluso, se sugiere un beso entre ambos, confirmando de forma sutil pero contundente que su relación es una realidad.

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño por parte de sus seguidores y seres queridos. Entre ellos destacó el comentario de su hermana, Fiorella Cayo, quien celebró verla feliz y plena, insinuando su aprobación hacia esta nueva etapa sentimental.

Un posible beso en las imágenes confirma los rumores de romance. IG unlunar

¿Cómo inicio la relación de Alejandro Sanz con Stephanie Cayo?

La historia entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz comenzó a tomar fuerza a inicios de 2026, cuando fueron vistos juntos durante un concierto del artista en Perú. En aquel momento, un abrazo sobre el escenario durante la interpretación de “Corazón partío” bastó para encender las alarmas entre los fans.

Semanas después, comenzaron a circular imágenes de un beso en backstage que rápidamente se hicieron virales. Aunque ninguno de los dos confirmó nada en ese momento, los gestos públicos y la evidente química alimentaron las especulaciones.

Alejandro Sanz aparece en momentos íntimos y cotidianos con la actriz. IG unlunar

Fue el propio Sanz quien dio la primera pista en redes sociales al compartir una imagen en la que aparecía realizando una videollamada con la actriz, incluida en un carrete de fotos personales. Sin embargo, la confirmación definitiva llegó ahora, con las fotografías compartidas por Cayo.

Stephanie Cayo habla de su relación con Alejandro Sanz

A pesar de la emoción que han generado estas imágenes, la pareja ha dejado claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su relación en privado. Semanas atrás, la actriz ya había adelantado que estaba viviendo un momento especial, aunque sin dar demasiados detalles.

Es algo que quiero cuidar muchísimo”, expresó en una entrevista, dejando ver que, aunque está feliz, busca proteger su historia de la exposición mediática.

Ambos habían mantenido su relación con discreción hasta ahora. IG unlunar

Y aunque aún prefieren mantener cierta discreción, todo indica que están viviendo una etapa llena de complicidad, cariño y nuevas ilusiones. Una historia que, sin duda, seguirá dando de qué hablar.