Después de cinco temporadas, violencia extrema, sátira política y algunos de los momentos más brutales vistos en televisión, “The Boys” finalmente llega a su cierre con su capítulo final.

La serie de Prime Video, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, estrenará esta semana su último episodio y los fans ya se preparan para despedirse de una de las producciones más exitosas del streaming en los últimos años.

¿A qué hora sale el capítulo final de la quinta temporada de The Boys? X @TheBoysTV

¿Cómo se llama el último capítulo de la quinta temporada?

El capítulo final llevará por nombre “Blood and Bone” y marcará el desenlace definitivo del conflicto entre Billy Butcher, Hughie y el resto de “los muchachos” contra Homelander y los supes que todavía siguen de su lado.

La expectativa alrededor del episodio creció especialmente después de los acontecimientos de la temporada 5, donde la serie llevó la tensión política y el nivel de violencia a un punto mucho más oscuro que en entregas anteriores.

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¿A qué hora se estrena el final de “The Boys” en México?

Podrás disfrutar del último capítulo de “The Boys” desde las primeras horas del miércoles 20 de mayo.

Como ya es costumbre con los estrenos de Prime Video, el episodio llegará a la plataforma durante la madrugada para toda Latinoamérica.

Si eres de México, el capítulo final sale a partir de las 2:00 de la mañana, horario del centro del país.

Por eso, muchos seguidores de la serie ya anticipan una noche larga para ver el desenlace antes de que las redes sociales comiencen a llenarse de reacciones y posibles spoilers.

La serie podrá verse a través de las pantallas de Prime Video.

¿A qué hora sale el capítulo final de la quinta temporada de The Boys? X @TheBoysTV

¿De qué tratará el último capítulo de The Boys?

El final gira en torno al enfrentamiento definitivo entre Billy Butcher y Homelander, dos personajes cuya rivalidad prácticamente sostuvo toda la historia desde la primera temporada.

En los episodios más recientes, la serie mostró a un Homelander cada vez más descontrolado y dispuesto a consolidar su poder político y militar, mientras Butcher enfrenta las consecuencias físicas del compuesto V y el deterioro de su salud.

La tensión también aumentó por el papel de Ryan, quien quedó atrapado entre ambas figuras y terminó convirtiéndose en uno de los personajes más importantes para el cierre de la historia.

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“The Boys” también llegará a Cinépolis en formato 4DX

El final de la serie no solo podrá verse en streaming. Como parte de un evento especial, algunas salas de Cinépolis en México proyectarán el episodio final de “The Boys” en formato 4DX.

La función especial se realizará el miércoles 20 de mayo y permitirá que los fans vean el desenlace en pantalla grande con efectos de movimiento y sonido inmersivo.

Los boletos únicamente estarán disponibles el día de la función mediante un paquete especial con precio aproximado de 499 pesos. El combo incluye dos entradas para la sala 4DX, además de refrescos y palomitas grandes.