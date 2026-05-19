Spider-Noir ya tiene fecha de estreno y su tráiler está conquistando a los fans de Marvel

Para todos los fans del universo de Marvel que esperan con emoción Spider-Noir, Prime Video ya presentó el tráiler oficial de la esperada serie protagonizada por Nicolas Cage.

Desde que el proyecto fue anunciado en 2023, las expectativas de los seguidores no han dejado de crecer, especialmente por el estilo oscuro y detectivesco que mostrará esta nueva adaptación inspirada en los cómics.

Lanzan el tráiler oficial de Spider-Noir y emociona a los fans

El nuevo adelanto muestra a Nicolas Cage interpretando a Ben Reilly, un detective retirado que se ve obligado a regresar al mundo del crimen y enfrentar los fantasmas de su pasado.

La historia se desarrolla en el Nueva York de los años 30, donde el protagonista tendrá que volver a convertirse en héroe mientras enfrenta enemigos, misterios y una peligrosa red criminal.

El tráiler destaca por su estética oscura y cinematográfica, además de mostrar escenas llenas de acción y suspenso que ya han llamado la atención de los seguidores del universo Marvel.

Fans reaccionan al tráiler de Spider-Noir en blanco y negro y a color

Uno de los aspectos que más ha emocionado al público es que el tráiler fue presentado tanto en color como en blanco y negro, algo que rápidamente generó conversación entre los fans.

La versión a color ya acumula miles de reacciones y comentarios de usuarios que celebran que la serie pueda disfrutarse en ambos formatos. Mientras algunos aseguran que primero verán la edición en blanco y negro por su estilo clásico, otros prefieren la experiencia a color.

Aunque la producción fue concebida originalmente para verse en blanco y negro, como homenaje al cómic original, también se realizó una versión a color para conectar con nuevas generaciones de espectadores. Incluso, Nicolas Cage ha expresado en distintas ocasiones su entusiasmo por la estética noir que tendrá la serie.

¿Cuándo se estrena Spider-Noir?

La esperada serie Spider-Noir llegará el próximo 27 de mayo y contará con un elenco integrado por Lamorne Morris, Abraham Popoola y Harry Bradbeer.

Esta primera temporada tendrá ocho episodios con una duración aproximada de entre 40 y 45 minutos cada uno, mostrando más detalles de este oscuro universo inspirado en Marvel.

A pocos días de su estreno, los fans ya esperan con emoción esta nueva producción que promete ofrecer una versión distinta y más misteriosa del mundo de Spider-Man.