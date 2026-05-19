Barbra Streisand no asistirá a Cannes 2026 para recibir la Palma de Oro honorífica

Barbra Streisand no podrá estar presente en el Festival de Cannes 2026, donde recibiría una Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de clausura del evento cinematográfico. La reconocida actriz y cantante informó que seguirá en recuperación debido a una lesión en la rodilla, por lo que sus médicos le recomendaron no realizar el viaje a Francia.

La ausencia de la artista de 83 años representa una de las noticias más comentadas alrededor de esta edición del festival, ya que su homenaje era uno de los momentos más esperados. A pesar de ello, los organizadores confirmaron que el reconocimiento se mantendrá como parte de la gala final del certamen.

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La actriz agradeció el reconocimiento del Festival de Cannes

Por medio de un comunicado difundido por la organización del festival, Barbra Streisand expresó su tristeza por no poder acudir al evento.

“Lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año”, señaló la cantante y actriz.

En el mismo mensaje, Streisand explicó que recibir esta distinción era algo muy especial dentro de su trayectoria artística. Además, comentó que esperaba convivir con cineastas y figuras de la industria durante esta edición del festival.

“Me siento profundamente honrada por recibir la Palma de Oro honorífica y estaba deseando celebrar las extraordinarias películas de la 79 edición del festival”.

La artista también recordó el cariño que tiene por Francia y mencionó que le emocionaba regresar a ese país después de varios años.

“También tenía muchas ganas de compartir tiempo con artistas a quienes admiro y, por supuesto, de regresar a Francia, un país que siempre he amado”.

Antes de finalizar su mensaje, aprovechó para felicitar a los directores y creadores que forman parte de la edición de este año.

“Felicito efusivamente a todos los cineastas del mundo cuyo extraordinario talento y visión creativa se celebran este año”.

Cannes mantendrá el homenaje pese a su ausencia

La organización del Festival de Cannes decidió continuar con el reconocimiento honorífico programado para la clausura, aunque Barbra Streisand no pueda asistir personalmente.

Cuando se anunció la entrega de la Palma de Oro honorífica, el delegado general del festival, Thierry Frémaux, destacó la importancia de la carrera de la actriz y la influencia que ha tenido en el cine y la música internacional.

“Una estrella mundial que es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y que comparte con el mundo entero”, expresó Frémaux al referirse a Streisand.

Por su parte, la presidenta del certamen, Iris Knobloch, señaló que la intención del homenaje es reconocer a una figura que ha marcado a varias generaciones dentro de la industria.

“Queríamos rendir homenaje a una artista que ha dejado huella por la fuerza de su arte y por su búsqueda intransigente de la libertad. Como mujer, me alegra poder expresar nuestra admiración por esta creadora consumada y ciudadana valiente”.

Además, Cannes subrayó que la actriz se convirtió en un referente para muchas mujeres al abrirse camino en distintos espacios de Hollywood como actriz, directora, productora y guionista.

La trayectoria de Barbra Streisand en el cine y la música

A lo largo de más de seis décadas de carrera, Barbra Streisand ha participado en algunas de las producciones más recordadas del cine estadounidense. Entre sus películas más conocidas aparecen Funny Girl, Hello, Dolly!, The Way We Were y A Star Is Born.

Uno de los proyectos más importantes de su carrera fue Yentl, cinta que produjo, dirigió y protagonizó después de adquirir los derechos de una historia escrita por Isaac Bashevis Singer.

La carrera de Streisand también ha sido reconocida con importantes premios internacionales. Entre ellos destacan dos Oscar, ocho Globos de Oro y distintos reconocimientos por su trabajo tanto en el cine como en la música.

PJG