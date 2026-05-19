Boletos para el Tecate Comuna 2026: fecha, precios y tipos de entradas

Los boletos para el Tecate Comuna 2026 que se realizará en Puebla ya están disponibles, aunque se trata de solo una parte de la totalidad de los accesos que se liberan para la llamada ‘venta anticipada’.

El evento dio a conocer que la preventa de boletos comenzó este martes 19 de mayo a partir de las 10:00 horas a través del sistema de eticket y en puntos autorizados de la boletera.

Esta fase es la más barata de todas, aunque aquí los interesados en ir al evento compran sus accesos sin conocer la lista de artistas que verán en el festival. Posterior a ello, los precios van aumentando.

¿Cuándo y en dónde es el Tecate Comuna 2026?

Tecate Comuna 2026. Especial

El Tecate Comuna se lleva a cabo en Puebla, específicamente en el Foro Cholula, ubicado en el corazón del municipio de San Andrés Cholula.

Se trata de uno de los eventos más esperados en Puebla y la edición 2026 se realizará el próximo 28 de noviembre.

Hasta ahora, se desconoce el cartel oficial, por lo que la venta anticipada es un concepto a ciegas para los seguidores del festival.

Cabe recordar que la edición del 2025 se llevó a cabo el 22 de noviembre y reunió a más de 30 artistas nacionales e internacionales.

El cartel estuvo encabezado por Zoé, Panteón Rococó y Foster The People. También participaron Molotov, Siddhartha, Kevin Kaarl, Julieta Venegas, Maldita Vecindad, Los Bunkers, Mägo de Oz, Apocalyptica, Khea y Miguel Mateos, entre muchos otros.

Entre los actos que más llamaron la atención estuvieron los shows de Zoé, Panteón Rococó, Foster The People, Julieta Venegas y Siddhartha, que lograron llenar los escenarios y provocar algunos de los momentos más comentados del festival. También hubo buena respuesta para propuestas como Kevin Kaarl, Molotov y Maldita Vecindad.

La edición 2025 fue considerada una de las más exitosas en la historia del festival, reportando una asistencia superior a 75 mil personas y hubo sold out antes del evento.

Precios de boletos y tipos de entradas

Para esta edición, los costos de los boletos ya fueron revelados, aunque para la fase de venta anticipada, que, como dijimos, es la primera y la más económica.

Los precios y tipos de entradas quedaron de la siguiente forma:

General (1,350 pesos) : Acceso al festival, vista a los escenarios principales, baños, zona de food trucks y actividades preparadas.

: Acceso al festival, vista a los escenarios principales, baños, zona de food trucks y actividades preparadas. Comfort Pass (1,725 pesos) : Beneficios del acceso general, baños privados, carril de acceso rápido al festival.

VIP (2,540 pesos): Beneficios del acceso general, carril de acceso rápido al festival, zona exclusiva con sombra, pit lateral en escenario principal, zona de mesas comunes, zona de food trucks exclusiva, baños VIP.

Tecate Comuna 2026. Especial

¿Caifanes en el Tecate Comuna 2026? Posible line up

Aunque el festival aún no revela oficialmente el line up, fieles seguidores del festival ya especulan sobre las agrupaciones que podrían asistir, entre ellos, están:

Miranda!

Silverio

División Minúscula José Madero

En tanto, suena fuerte la participación de Caifanes, luego de que la agrupación publicó las ciudades que visitará durante el resto del año.

De acuerdo con información difundida por la banda, Puebla aparece programada para el próximo 28 de noviembre, aunque hasta el momento no se ha detallado el recinto donde se realizará la presentación.

La coincidencia de fechas con el Tecate Comuna incrementó las especulaciones entre seguidores del festival, quienes esperan que el cartel oficial sea revelado en los próximos días.

Otra de las agrupaciones que resuena para el festival son los Auténticos Caligaris, agrupación surgida de la colaboración entre Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes.

La banda anunció recientemente fechas en México como parte de su gira 2026, con presentaciones en Ciudad de México, Monterrey, Tijuana y Puebla. Sin embargo, en el caso de la capital poblana todavía no se ha confirmado una sede oficial, situación que generó versiones sobre una posible aparición dentro del Tecate Comuna.

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