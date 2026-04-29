¿Anduvieron? La inesperada confesión de Alejandro Sanz sobre Shakira

La historia entre Alejandro Sanz y Shakira ha sido, durante años, una de las más comentadas del pop en español. Entre colaboraciones y una química evidente sobre el escenario, los rumores de romance nunca pararon.

Sin embargo, ahora el cantante español ha decidido hablar con total claridad… y su confesión ha sorprendido a muchos.

¿Qué dijo Alejandro Sanz sobre Shakira?

Todo ocurrió durante su participación en el programa Lo de Évole, conducido por Jordi Évole, donde Sanz abordó sin rodeos uno de los temas más persistentes de su carrera: su vínculo con la intérprete colombiana.

Durante años, su química generó rumores de romance. IG alejandrosanz

Desde el lanzamiento de La Tortura, la conexión entre ambos artistas fue innegable. La intensidad del videoclip, sus presentaciones en vivo y la cercanía que mostraban en entrevistas hicieron que el público creyera que había algo más que una simple colaboración musical.

A lo largo de los años, canciones como Te lo agradezco, pero no y recientemente Bésame reavivaron los rumores. Para muchos fans, la historia parecía obvia: había algo especial entre ellos. Pero Sanz lo dejó claro: sí hubo química, pero no romance.

Feeling no digo yo que no hubiera”, confesó el cantante, reconociendo lo evidente.

El cantante reconoció que sí existió un fuerte sentimiento entre ambos. IG alejandrosanz

Sin embargo, explicó que en aquel momento ambos tenían pareja: Shakira mantenía una relación con Antonio de la Rúa, quien además era amigo cercano del propio Sanz, mientras que él también estaba comprometido sentimentalmente.

Alejandro Sanz habla sobre su amistad con Shakira

Lejos de alimentar el mito, el intérprete fue contundente al afirmar que nunca cruzaron esa línea. Y no solo eso: aseguró que fue lo mejor que pudo haber pasado.

Sanz agradece que nunca se convirtiera en algo romántico. IG alejandrosanz

Para Sanz, la relación que construyeron —basada en respeto, complicidad y admiración— es mucho más valiosa que cualquier romance fugaz. De hecho, considera que, si hubieran tenido una historia sentimental, probablemente hoy no conservarían el vínculo tan sólido que los une.

Lo agradezco mucho, porque tengo una amistad con ella que no me gustaría perder por nada”, expresó.

Incluso, cuando el conductor insistió en si alguna vez existió tensión entre ellos, el cantante respondió con humor, descartándolo por completo en la actualidad y dejando claro que su relación evolucionó hacia un terreno mucho más estable y duradero.

Alejandro Sanz recuerda cómo es trabajar con Shakira

Sanz también aprovechó para destacar el profesionalismo de Shakira, a quien describió como una artista perfeccionista y completamente entregada a su trabajo.

“Es una crack, es un 10”, afirmó, recordando incluso momentos específicos en los que trabajaron juntos, como largas sesiones de edición para lograr el resultado perfecto en sus proyectos.

Su conexión artística sigue siendo una de las más icónicas. IG alejandrosanz

Esa exigencia, sumada a su talento, es lo que —según Sanz— ha convertido a Shakira en una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel global.

Alejandro Sanz confiesa que está enamorado

Actualmente, Alejandro Sanz asegura encontrarse en una etapa plena, tanto en lo personal como en lo profesional. Durante la misma entrevista, confesó estar enamorado de la actriz Stephanie Cayo, con quien vive un momento feliz.

Es muy bonito estar enamorado”, dijo con una sonrisa, dejando ver que, aunque el pasado con Shakira siempre será parte de su historia, su presente está en otro lugar.

Aunque ninguno ha confirmado el vínculo, la química y los gestos han alimentado los rumores. IG

Después de años de especulación, la confesión de Alejandro Sanz pone fin a uno de los rumores más persistentes del entretenimiento latino. No hubo romance, pero sí algo igual de poderoso: una conexión genuina que trascendió para convertirse en una amistad sólida.