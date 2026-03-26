Alejandro Sanz presume su amor por Stephanie Cayo en redes

El amor está en el aire… y también en redes sociales. Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores al confirmar, de una forma muy a su estilo, su relación con la actriz peruana Stephanie Cayo, poniendo fin a semanas de especulaciones.

¿Qué le escribió Alejandro Sanz a Stephanie Cayo?

Lejos de un comunicado formal o una exclusiva en medios, el intérprete optó por lo que mejor sabe hacer: expresar sus sentimientos con palabras sencillas pero poderosas.

No te puedo amar más”, escribió en una de las publicaciones de su novia, desatando una ola de reacciones entre fans y curiosos.

Un mensaje romántico en redes confirma el romance. IG unlunar

La frase, breve pero contundente, fue interpretada como la confirmación oficial de su romance. Hasta hace poco, la pareja había mantenido un perfil bajo, evitando apariciones públicas o declaraciones directas. Sin embargo, en las últimas semanas los gestos de cariño se han vuelto más evidentes.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante el pasado Día Internacional de la Mujer, cuando Sanz aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje público a la actriz, reafirmando lo que ya era un secreto a voces. Pero no fue el único detalle. En otra publicación, el cantante comentó una selfie de Stephanie con un cariñoso:

Espectacular, gordita bella”, dejando ver la cercanía y complicidad que comparten.

El cantante se muestra más abierto sobre su vida personal. IG unlunar

Este tipo de interacciones no son habituales en el artista, quien históricamente ha sido reservado con su vida privada, lo que hizo que estos mensajes cobraran aún más relevancia.

¿Qué dijo Stephanie Cayo sobre su relación con Alejandro Sanz?

Mientras Alejandro parece estar disfrutando de esta etapa sin filtros, Stephanie ha optado por una postura más cautelosa. En recientes declaraciones, la actriz dejó claro que, aunque se encuentra feliz, prefiere proteger su relación de la sobreexposición mediática.

Estoy muy bien, tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”, confesó.

Aunque ninguno ha confirmado el vínculo, la química y los gestos han alimentado los rumores. IG

Su visión del amor también aporta contexto a esta discreción. Cayo ha señalado que es una persona “chapada a la antigua”, que valora las relaciones profundas y duraderas, y que no suele involucrarse fácilmente. Para ella, la clave está en construir vínculos sólidos lejos del ruido exterior, algo que parece estar aplicando en esta nueva etapa con el cantante.

¿Cuándo comenzó la relación de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

La historia entre ambos también llega en un momento de cambios personales. Tras su mediática separación anterior, Alejandro Sanz parece haber encontrado un nuevo equilibrio emocional. Sus recientes publicaciones reflejan a un artista más abierto, dispuesto a compartir fragmentos de su vida íntima con su público.

Un abrazo en pleno escenario en Lima desató la euforia del público y los rumores. IG

Por su parte, Stephanie atraviesa un gran momento profesional. Su participación en proyectos internacionales, incluyendo la serie DOC de Netflix, así como películas como Yucatán e Invitación a un asesinato, han fortalecido su presencia en la industria y ampliado su alcance más allá de Perú.

La combinación de ambos mundos —la música y la actuación— ha dado como resultado una de las parejas más comentadas del momento. En redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Mientras algunos celebran ver a Sanz nuevamente enamorado, otros destacan la elegancia con la que la pareja ha decidido llevar su historia.

Si algo ha quedado claro con ese “No te puedo amar más”, es que, al menos para él, esta historia apenas comienza… pero ya se siente intensa.