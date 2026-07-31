Xolos de Tijuana y Gilberto Mora, líderes provisionales del Apertura 2026 

El Atlético de San Luis y los Xolos de Tijuana no se hicieron daño en la tercera jornada del torneo Apertura 2026; sin embargo, el punto en el Estadio Libertad Financiera le sirvió a los fronterizos para tomar provisionalmente el liderato de la tabla de la Liga MX.

Por los Xolos, Gilberto Mora fue titular, pero el cerrojo potosino fue imposible de abrir para el volante juvenil, quien salió de cambio al minuto 73; su lugar fue tomado por el español Mourad Daoudi, en un intento del técnico Sebastián Abreu por dominar en la ofensiva.

El Atlético de San Luis tuvo mejores ocasiones de gol. Pero no pudo capitalizarlas entre la mala puntería hacia el marco custodiado por Toño Rodríguez. La imperdonable la protagonizó Rafael Llorente, en una volea el español tiró desviado.

Destacó la reaparición en el futbol mexicano de Felipe Mora. El técnico Diego Mejía echó mano del delantero chileno al minuto 61. Su debut como potosino lo hizo por el lugar de Leonardo Flores.

Con la igualada sin goles, ADSL suma su segundo empate del torneo, para marchar con apenas dos unidades y lejos de los principales puestos, mientras que los Xolos de Tijuana siguen invictos y con siete puntos.

Ambos equipos harán una pausa en la Liga Mx para enfocar los esfuerzos en la Leagues Cup: Atlético de San Luis debutará el 5 de agosto contra el Inter de Miami de Lionel Messi. Los Xolos harán lo propio frente al Austin, el día 6.