El futbol regresa a Imagen Televisión y lo hace por todo lo alto

Imagen Televisión anunció el regreso del futbol continentales a su pantalla mediante la transmisión en vivo y de manera gratuita por televisión abierta de tres certámenes relevantes del calendario norteamericano. La cobertura abarcará la Leagues Cup 2026, el Juego de Estrellas de la MLS contra la Liga MX y la Campeones Cup, garantizando la transmisión de 16 encuentros clave sin costo para la audiencia en todo el país. La propuesta busca llevar a los hogares mexicanos un paquete de competencias que reunirá a 36 clubes de tres naciones de la región.

Las actividades comenzaron el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte con el Juego de Estrellas entre la Major League Soccer y la Liga MX, precedido por el Skills Challenge un día antes.

Del 4 de agosto al 6 de septiembre tomará lugar la Leagues Cup 2026, torneo en el que competirán 18 equipos del torneo mexicano y 18 del estadounidense.

Como un hecho inédito, dicho certamen extenderá su presencia a territorio nacional con cuatro partidos albergados en sedes como el Estadio Banorte, el Universitario y el Nemesio Diez.

Finalmente, el plato fuerte será el 16 de septiembre con la transmisión de la Campeones Cup 2026. En ese encuentro, disputado en el Nu Stadium, el Inter Miami CF lidereado por, el astro argentino del futbol Lionel Messi, que enfrentará al campeón de campeones de la liga mexicana, el Cruz Azul.

Imagen TV formalizó que la señal del canal 3.1 cubrirá desde la etapa de cuartos de final, semifinales y la gran final de la Leagues Cup.

Para encarar las transmisiones, la televisora incorporó a su equipo de Deportes al narrador Enrique Noriega y a la analista táctica y directora técnica Natalia Briz. Ambos profesionales se integran a la plantilla del canal con el objetivo de brindar análisis especializado durante los compromisos que involucran a las figuras y clubes más destacados de la zona.