La MLS supera a la Liga MX en el reto de habilidades previo al Juego de Estrellas

La MLS se impuso en el reto de habilidades y destrezas que sirve como abreboca para el Juego de Estrellas, dejando mal parada a la Liga MX.

A pesar de la caída, futbolistas como Gil Mora, José Paradela y Javier Ruiz —este último jugador del Necaxa— lucieron sus dotes en las distintas pruebas.

De los cinco eventos que engalanaron la noche en Charlotte, tres fueron ganados por la MLS durante un Skills Challenge que tuvo que ser suspendido por más de una hora debido a una tormenta eléctrica.

THOMAS MÜLLER, EL HOMBRE RÉCORD

Uno de los hombres de la noche fue Thomas Müller, quien en el reto de disparos al arco (con dianas de puntuación distribuidas en toda la portería) venció con 78 puntos, estableciendo un récord histórico en esta clase de competencias.

En el duelo de porteros, donde se disparaban entre sí para poner a prueba sus reflejos, el gran ganador fue Maxime Crépeau, guardameta del Orlando City. Por su parte, en el evento de pases con precisión, el triunfo también fue para la MLS de la mano de Tim Ream, jugador del equipo anfitrión.

Por la Liga MX, sacaron la casta en el reto de relevos e individualmente con Javier Ruiz, quien superó en el tiro al travesaño a la creadora de contenido Celine Dept. En la prueba de relevos, los representantes del futbol mexicano completaron el circuito en 1 minuto con 34 segundos, decorando una noche que parecía totalmente inclinada hacia Estados Unidos y en la que también participó la figura coreana Heung-Min Son.

Esta noche, el All Star Game MLS-Liga MX por Imagen Televisión

Este evento funciona como aperitivo para el plato fuerte: el All-Star Game 2026 entre los mejores talentos de la MLS y la Liga MX, que celebrará su quinta edición este miércoles en el Bank of America Stadium.

El partido será transmitido por primera vez a todo México por televisión abierta en la señal de Imagen Televisión, en el Canal 3.1 a las 17:30 horas.