BOMBA QUERETANA: Vozinha podría jugar en México

El arquero sensación de la pasada Copa del Mundo podría derrochar talento en las canchas del futbol mexicano tal como lo hizo con sus atajadas frente a España y Argentina.

Vozinha, portero de la Selección de Cabo Verde, fue recientemente anunciado como fichaje del Club Colo Colo de Chile, sin embargo, su llegada se mantiene en incertidumbre debido a que el jugador no se ha presentado a entrenar con el equipo.

Por lo anterior, surgió la versión de que el jugador recibió una propuesta de los Gallos Blancos del Querétaro para unirse a sus filas por los próximos 12 meses por 1 millón de dólares.

“Querétaro le ofrece 1 millón de dólares por un año, más bonos y busca convencerlo de analizar la propuesta antes de viajar a Chile”, informó la periodista de TUDN, Zaritzi Sosa, en su cuenta de X.

Vozinha, de 40 años de edad, llamó la atención al finalizar su participación en el mundial con la Selección de Cabo Verde, ya que pese a su destacada actuación durante los cuatro juegos que disputó, el jugador no tenía un contrato laboral firmado con ningún club profesional.

Desde la fecha uno del Mundial, Vozinha provocó las miradas de todo el mundo debido a que mantuvo en cero su portería en el juego ante la Selección de España. Para cerrar con broche de oro, el cancerbero le hizo sendas atajadas a Messi en el partido de dieciseisavos de final ante la albiceleste.

¿Qué otros fichajes bomba ha hecho Querétaro?

No sería la primera vez que los Gallos Blancos del Querétaro rompen la Liga con un fichaje que llamó la atención internacionalmente. En el Torneo de Apertura 2014 y Clausura 2015, nada más ni nada menos el que astro brasileño Ronaldinho, vino al futbol mexicano para militar con el cuadro queretano.

Ronaldinho marcó 8 goles con los Gallos Mexsport

Si bien ocurrió bajo el mando de una directiva y propietarios distintos, el Querétaro provocó que se llenaran tanto su estadio como los de los equipos a los que visitaba. En total, Ronaldinho jugó 29 partidos oficiales con el club y sólo marcó 8 goles.

El portero brasileño Tiago Volpi fue otro de los fichajes vistosos del cuadro queretano, entre el 2015 y el 2018, contratación que ayudó al Club a conseguir el primer título oficial, la Súper Copa del 2017.