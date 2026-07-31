Afición y equipo de Mineros vuelve a manifestarse a favor del Ascenso (VIDEO)

En los últimos partidos de la Liga de Expansión MX, varios clubes han llevado su inconformidad a la cancha.

Durante la jornada 1 del Apertura 2026, equipos como Mineros de Zacatecas, Correcaminos, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Leones Negros y Coyotes de Tlaxcala protagonizaron protestas.

La medida, respaldada también por comunicados de varios clubes, buscaba visibilizar la pérdida del principal incentivo competitivo para los equipos de Expansión.

Jugadores de Mineros en un partido Mineros

Mineros se suma de nuevo a las protestas ante Tlaxcala

Los Mineros de Zacatecas volvieron a alzar la voz en su duelo frente a Tlaxcala. Antes del partido, el plantel completo posó para la fotografía oficial con las manos cubriéndose la boca, un gesto contundente que simbolizaba el silencio impuesto a sus aspiraciones de ascenso y el reclamo por no poder alzar la voz de manera institucional.

La imagen, captada en el estadio y difundida de inmediato, mostró a jugadores alineados en actitud de protesta, reforzando el mensaje que ya habían enviado en la jornada inaugural cuando, junto a Correcaminos, detuvieron el juego en el primer minuto.

La afición no se quedó atrás. Parte de la fanaticada se organizó en las gradas con playeras blancas que formaban la palabra “ASCENSO”, ondeando bufandas del club y coreando consignas que reclamaban la ausencia de un sistema de promoción.

El video de la tribuna, captado durante el encuentro, refleja la molestia compartida entre jugadores y aficionados, quienes consideran que la decisión de la Liga MX elimina el sueño de llegar a la máxima categoría por la vía deportiva.

Posibles consecuencias para los clubes de Expansión

La Comisión Disciplinaria de la FMF ya actuó tras las protestas de la primera jornada. Según reportes, los clubes involucrados recibieron apercibimientos formales y, en algunos casos, se mencionaron multas cercanas a las 2,000 UMAs (alrededor de 239 mil pesos).

El organismo dejó claro que cualquier reincidencia podría derivar en sanciones más severas, incluyendo la pérdida del partido por 1-0 en la mesa y multas superiores.

El reglamento de sanciones contempla castigos por negarse a jugar o no participar activamente una vez iniciado el encuentro.

Con la nueva protesta de Mineros se abre la posibilidad de que la FMF vuelva a intervenir, lo que genera incertidumbre sobre si el club zacatecano o futuros equipos que se sumen enfrentarán consecuencias económicas o deportivas en las próximas jornadas.