Juegos Centroamericanos 2026: México supera las 200 medallas tras la jornada del 31 de julio

México superó las 200 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 después de la actividad de este viernes 31 de julio. La delegación nacional se mantiene en la cima del medallero y amplió su ventaja sobre países como Colombia y Cuba.

Durante la jornada, México consiguió 20 medallas en siete disciplinas diferentes: ocho de oro, siete de plata y cinco de bronce. La natación volvió a ser el deporte que más preseas aportó durante el día con siete, mientras que los clavados, la lucha, el boliche, el patinaje de velocidad, el tenis y el voleibol de playa también aumentaron la cosecha mexicana.

Tres medallas en boliche

La disciplina de boliche cerró su actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con tres medallas para México en la última jornada: dos platas y un bronce.

Héctor Piña consiguió la plata en la cuenta total del evento en la rama varonil con 5 mil 624 puntos, resultado de su participación en las pruebas individual, dobles, tríos y por equipos.

La otra plata fue para el equipo femenil conformado por Tanya López, Miriam Zetter, Sandra Góngora, Paola Limón, Iliana Lomelí y Lilia Robles.

Por su parte, Marcelo Magrassi, Dante Romero, Mario Quintero, Héctor Piña, Ricardo Lecuona y Enrique Gutiérrez consiguieron el bronce en la prueba por equipos varonil.

Dos oros en clavados

Los clavados entregaron dos medallas de oro para la delegación mexicana durante la jornada.

Rut Páez lideró la prueba de trampolín de un metro femenil con una puntuación final de 265.20 puntos para subir a lo más alto del podio.

Por su parte, los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya conquistaron el oro en trampolín de tres metros sincronizado varonil con una puntuación total de 419.34.

Medalla de oro para Rut Páez. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Oro, plata y bronce en lucha

La lucha también entregó tres medallas para México durante la jornada: una de cada metal.

En los 57 kilogramos estilo libre varonil, Román Bravo derrotó en la final a Darian Cruz de Puerto Rico para conseguir la medalla de oro.

Kevin de León se quedó con la plata en los 86 kilogramos estilo libre después de caer en la final ante el dominicano Christopher Foca.

Finalmente, Zachary Espalín consiguió el bronce en los 65 kilogramos estilo libre tras vencer al venezolano Wilfredo Rodríguez en el combate por el tercer lugar.

Román Bravo conquistó el oro en la categoría de 57 kilogramos estilo libre. Adrian Macias/Mexsport

Natación vuelve a liderar la cosecha mexicana

La natación fue la disciplina que más medallas aportó a México durante este viernes con siete preseas: cuatro oros, dos platas y un bronce.

En los 100 metros espalda femenil, Celia Pulido conquistó el oro y Miranda Grana consiguió la plata. En la misma prueba de la rama varonil, Marcus Reyes subió a lo más alto del podio.

Byanca Rodríguez obtuvo otra medalla de oro en los 200 metros pecho femenil, mientras que Andrés Puente consiguió el bronce en la rama varonil.

Paulo Strehlke aumentó su cuenta personal de preseas con la plata en los 400 metros estilo libre.

La actividad cerró con otro oro para México en el relevo 4x100 estilo libre mixto, conseguido por el equipo formado por Susana Hernández, Celia Pulido, Jorge Iga y Andrés Dupont.

El podio con Celia Pulido y Miranda Grana. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Plata y bronce en patinaje de velocidad

El patinaje de velocidad sumó otras dos medallas a la cuenta mexicana.

Carlos Monsiváis consiguió la plata en la prueba de 500 metros + distancia sprint varonil.

En la rama femenil, Valentina Letelier obtuvo el bronce en los 10 mil metros eliminación.

México cierra el tenis con otro oro

La disciplina del tenis concluyó su actividad en Santo Domingo 2026 con una medalla de oro para la delegación mexicana.

El equipo formado por Ingrid Millán, Ana Sánchez, Julia García y Midori Castillo conquistó la Copa de Naciones femenil después de derrotar a Colombia en la final.

Con este resultado, México cerró su participación en el tenis con otro primer lugar para su cuenta en el medallero.

Julia García y Ana Sánchez ganaron la final de la Copa de Naciones femenil, Adrian Macias/Mexsport

Dos medallas en voleibol de playa

El voleibol de playa también aportó dos preseas: una plata en la rama varonil y un bronce en la femenil.

Carlos Ayala y Antonio Vargas se quedaron con la plata después de caer en la final ante la pareja cubana por dos sets a uno.

Por su parte, Abril Flores y Susana Torres consiguieron el bronce tras derrotar a la dupla dominicana formada por Crismil Paniagua y Julibeth Payano.

Susana Torres y Abril Flores lograron el bronce en voleibol de playa. Jonathan Duenas/Mexsport

México supera las 200 medallas en Santo Domingo 2026

Con las 20 preseas obtenidas durante la jornada del viernes 31 de julio, México llegó a 201 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación mexicana acumula 88 oros, 64 platas y 49 bronces para mantenerse en el primer lugar del medallero, por delante de Colombia, Cuba, Venezuela y el resto de las delegaciones participantes.

México: 88 oros | 64 platas | 49 bronces | 201 medallas

Colombia: 50 oros | 56 platas | 32 bronces | 138 medallas

Cuba: 19 oros | 19 platas | 28 bronces | 66 medallas

Venezuela: 16 oros | 26 platas | 50 bronces | 92 medallas

Puerto Rico: 13 oros | 14 platas | 21 bronces | 48 medallas

República Dominicana: 12 oros | 13 platas | 42 bronces | 67 medallas

Guatemala: 10 oros | 17 platas | 16 bronces | 43 medallas

El Salvador: 5 oros | 3 platas | 8 bronces | 16 medallas

Costa Rica: 5 oros | 2 platas | 11 bronces | 18 medallas

Trinidad y Tobago: 4 oros | 1 plata | 7 bronces | 12 medallas

México cerró así otra jornada con una alta cosecha de preseas y, con las ocho medallas de oro, siete de plata y cinco de bronce conseguidas este viernes, superó la barrera de las 200 medallas en Santo Domingo 2026.