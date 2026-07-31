“Chivas es lo más importante”: La respuesta de Gabriel Milito a la polémica del All-Star Game

Durante la semana se generó una fuerte campaña de críticas hacia Chivas por la decisión de no prestar a la mayoría de sus jugadores convocados al MLS All-Star Game 2026.

El Rebaño priorizó el partido ante Puebla y solo autorizó la salida de Kevin Castañeda y Luis Gabriel Rey, reteniendo a figuras como Armando González, Bryan González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez.

La medida, justificada por la cercanía del partido y el deseo de evitar desgaste físico, generó molestia en redes y comentarios negativos contra los rojiblancos.

El equipo de Chivas MEXSPORT

Gabriel Milito pone primero a Chivas que a otros torneos

Después del empate ante Puebla (1-1), Gabriel Milito enfrentó las preguntas sobre la polémica decisión de no ceder a sus jugadores. El DT rojiblanco fue claro y directo al defender la postura del club.

Chivas, para nosotros, es lo más importante. Cuando tuvimos que ceder jugadores a la Selección, lo hicimos en medio Playoff y no tuvimos ningún inconveniente”, afirmó.

Milito recordó que ahora, con la Selección Sub-20, el Rebaño también tuvo que ceder jugadores.

Ahora mismo está jugando la Sub-21 y hay 7 jugadores de nuestro equipo, tampoco tenemos problema. Pero a veces hay situaciones que necesitas a los jugadores porque si no tienes que jugadores con muchos menos”, comentó.

Por último, el técnico de Chivas reveló que en la semana, tuvo problemas para completar el equipo en los entrenamientos, algo que no se ve desde afuera.

"En el entrenamiento de la semana tenía, entre los chicos que debíamos recuperar, nos imposibilitó completar 20 jugadores para hacer un entrenamiento normal. Esas cosas no tienen porqué verlas, pero nosotros tenemos la obligación de analizarlo”, finalizó.

Gabriel Milito, frustrado tras el empate ante Puebla

En la misma conferencia, Gabriel Milito lamentó el resultado y aseguró que el Guadalajara mereció más.

El equipo hizo méritos suficientes para ganar el partido, para llevarnos los tres puntos, lamentablemente conseguimos solo uno”, señaló.

De igual manera, el argentino puntualizó que Chivas generó situaciones de gol, hicieron un gran partido, se consiguió el empate, pero se perdieron puntos.