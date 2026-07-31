México pierde la medalla de bronce en el softbol de los Juegos Centroamericanos sin jugar el partido

La Selección Mexicana de softbol femenil se quedó sin la posibilidad de disputar la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El encuentro por el tercer lugar frente a República Dominicana fue cancelado debido a las lluvias que afectaron la sede de la competencia, por lo que el podio se definió con base en la clasificación previa a los partidos por las medallas.

La decisión también afectó la final por la medalla de oro entre Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que tampoco pudo llevarse a cabo.

México se quedó con el cuarto lugar. Jonathan Duenas/Mexsport

México pierde el bronce sin disputar el partido

El duelo por la medalla de bronce entre México y República Dominicana estaba programado para este viernes 31 de julio a las 20:00 horas, tiempo local.

Sin embargo, las fuertes lluvias registradas en la sede dejaron el terreno de juego en condiciones que impidieron la realización del encuentro. Horas después también fue cancelada la final entre Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados Unidos, prevista para las 23:00 horas.

En el comunicado oficial, la organización explicó que las precipitaciones provocaron daños en el campo que no podían ser reparados a tiempo y que disputar los encuentros representaba un riesgo para la integridad física de las jugadoras.

Ante este escenario, las medallas se asignaron de acuerdo con la clasificación obtenida por cada selección al término de la Super Ronda, sin que se jugaran los partidos programados para definir el podio.

Puerto Rico se quedó con el oro. Jonathan Duenas/Mexsport

Así se definieron las medallas del torneo

El torneo reunió a ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro equipos durante la fase preliminar. Los dos mejores de cada sector avanzaron a la Super Ronda.

En esa etapa, cada selección enfrentó a los dos equipos clasificados provenientes del grupo contrario para definir la clasificación general. Los dos primeros lugares disputarían la final por el oro, mientras que el tercero y el cuarto jugarían por la medalla de bronce.

Al cancelarse ambos encuentros por las condiciones climatológicas, la clasificación final quedó determinada por los resultados acumulados en la Super Ronda.

Puerto Rico obtuvo la medalla de oro después de concluir invicto con tres victorias en la fase de grupos y dos triunfos más en la Super Ronda.

Islas Vírgenes de los Estados Unidos se quedó con la plata tras registrar tres victorias en la ronda preliminar y marca de un triunfo y una derrota en la Super Ronda.

República Dominicana conquistó el bronce con un balance de dos victorias y una derrota en la primera fase, además de un triunfo y un descalabro en la Super Ronda.

México finalizó en la cuarta posición luego de avanzar desde la fase de grupos con dos victorias y una derrota, pero caer en sus dos compromisos de la Super Ronda.

Antes de que se tomara la decisión definitiva, las jugadoras mexicanas intentaron colaborar en las labores para retirar el agua acumulada en el terreno con la intención de que el partido pudiera disputarse. No obstante, el comité organizador determinó que las condiciones del campo no permitían garantizar la seguridad de las participantes y confirmó la cancelación del encuentro.

De esta manera, la representación mexicana concluyó su participación en el torneo sin la oportunidad de pelear la medalla de bronce sobre el terreno de juego y terminó oficialmente en el cuarto lugar del softbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.