Frentes Políticos / 31 de julio de 2026

1. Libertad. Las críticas contra la iniciativa sobre derechos de las audiencias reavivaron el discurso de la censura antes de que concluya la consulta pública. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el objetivo no es controlar contenidos, sino fortalecer el derecho de réplica y garantizar información plural, además de reiterar que los lineamientos aún pueden modificarse. La polémica exhibe un debate legítimo, donde la CIRT que encabeza José Antonio García ya externó sus preocupaciones. Si el proceso permanece abierto y las observaciones se incorporan, el resultado fortalecerá. No se adelanten.

2. Audiencias seguras. Ricardo Monreal puso orden al debate. Mientras algunos reducen los lineamientos sobre derechos de las audiencias a un intento de censura, el presidente de la Jucopo recordó que estos derechos existen en la Constitución desde 2013 y su actualización responde a un marco legal vigente, no a un capricho político. Además, defendió que la propuesta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum permanezca abierta a consulta con la industria, especialistas y ciudadanos. Abrir el diálogo antes que imponer reglas fortalece al Congreso y da mayor legitimidad a cualquier reforma.

3. Relevancia. La captura de Ramón Ángel Álvarez, El R1, señalado como líder de Los R y presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, representa uno de los golpes más importantes contra la estructura regional del CJNG en Michoacán. Omar García Harfuch mostró inteligencia, coordinación y 31 detenidos vinculados al caso. El desafío, sin embargo, comienza después de la detención. Si el Estado no logra desmantelar la red criminal que sostenía al grupo y obtener sentencias firmes, el operativo quedará como un éxito táctico. La verdadera victoria será impedir que otro jefe ocupe el lugar del que hoy cayó.

4. Lección. La prisión preventiva contra dos mujeres acusadas de despojar un inmueble en la colonia Del Valle envía una señal que durante años pareció ausente en la capital, gobernada por Clara Brugada, invadir una propiedad tiene consecuencias. Con 30 carpetas abiertas por casos similares este año sólo en esa zona, la fiscalía a cargo de Bertha Alcalde, debe demostrar que no se trata de un golpe aislado. Que las investigaciones alcancen a quienes organizan y lucran con estas redes de despojo. Detrás de cada invasión rara vez actúan improvisados; hay estructuras que operan dentro y fuera de las instituciones. No se vale.

5. Simulación. Colima se prepara para evacuar una comunidad completa en un simulacro por una hipotética erupción del Volcán de Fuego. La administración de Indira Vizcaíno busca proyectar una imagen de prevención y capacidad de respuesta. El problema es que los simulacros son una obligación institucional, no un logro político. La verdadera evaluación para la gobernadora y su gabinete, entre ellos, Érick González, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, llegará cuando enfrente una emergencia real. La ciudadanía exige un gobierno capaz de responder con eficacia cuando la crisis deje de ser simulación. Y no lo tiene.