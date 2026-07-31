Juninho, con su Hat-Trick, orquesta la goleada de Pumas ante Juárez

Pumas visitó la cancha de Juárez y el equipo se dio un festín, sobre todo Juninho, quien anotó un Hat-Trick, para guiar la goleada de los Universitarios (1-5).

Esta victoria es oxígeno puro para Esteban Solari, quien había generado algunas dudas, pero ahora, la afición quedó satisfecha.

El show de Juninho inició al minuto 18, cuando tras la revisión en el VAR, convirtió el penalti y abrió el marcador. Tan sólo cuatro minutos después (22’), el brasileño hizo su doblete tras una buena jugada colectiva.

Jugadores de Pumas celebrando los goles de Juninho MEXSPORT

Los Bravos no metieron las manos y Robert Morales hizo el tercer gol al 40’. Gran centro de Antuna y el extremo paraguayo conectó de cabeza para batir el arco de Jurado.

El descuento para Juárez llegó gracias al gol de José Luis Rodríguez, quien a base de potencia, se quitó a la defensa, sacó un disparo colocado y rompió el arco de Keylor Navas al 45+4’.

En el segundo tiempo, Juninho sentenció todo a su favor. Al 48’, tras una serie de rebotes, le cayó el balón, se quitó a Jurado y con el arco abierto, definió para hacer sus tres goles.

Y para finalizar todo, al 83’ el ‘Memote’ Martínez hizo el tanto definitivo. Gran pelota para Carrasquilla, quien la bajó y tras ver a Guillermo sólo, le pasó el balón para solamente empujar.

Pumas se va a Leagues Cup con muchos ánimos

Victoria muy importante para Pumas, sobre todo para levantar los ánimos del equipo, tras varias semanas de complicaciones y polémicas fuera de la cancha.

Ahora, con la pausa por la Leagues Cup, veremos cómo le va a los Universitarios. Tendrán que enfrentar al Charlotte, Cincinnati y finalizar contra el Columbus Crew.

Un torneo que nunca ha sido beneficioso para el club del Pedregal, pero ahora, querrá hacer una actuación diferente y poder tener mejores sensaciones de cara al regreso de la liga.