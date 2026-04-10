¡Vuelve la joya! Gilberto Mora reaparece con Xolos y el Tri recupera esperanza rumbo al Mundial

Después de 79 días de ausencia por lesión, Gilberto Mora está en condiciones de volver a una convocatoria oficial. De acuerdo con reportes de la prensa de Tijuana, el mediocampista de Xolos saldrá en la banca este viernes 10 de abril en el duelo ante Juárez, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026.

El regreso marca el cierre de un proceso de recuperación tras una pubalgia detectada por la Selección Nacional de México durante una revisión médica. Desde entonces, el futbolista de 17 años fue sometido a un tratamiento conservador que evitó la cirugía y que incluyó reposo, sesiones especializadas y trabajo en cámara hiperbárica.

Mora no disputa un partido oficial desde el 17 de enero, cuando jugó 45 minutos en el empate ante Atlético de San Luis en la tercera jornada del torneo. Aquella aparición quedó como su última referencia competitiva antes de que la sobrecarga muscular derivara en una lesión que lo apartó tanto de su club como de actividad internacional.

Durante este periodo, el jugador fue evaluado por cinco especialistas en distintas ciudades de México y Estados Unidos. El seguimiento médico buscó reducir riesgos en una lesión considerada compleja por su diagnóstico variable y tiempos de recuperación difíciles de establecer.

Mora ya entrenó al 100 por ciento

El técnico de Tijuana, Sebastián Abreu, confirmó días atrás que Mora ya entrenaba al parejo del grupo desde la antesala de la Jornada 13. Esa reincorporación progresiva abrió la puerta a su inclusión en la convocatoria para el partido en Ciudad Juárez, aunque sin la exigencia de iniciar como titular.

El cuerpo técnico ha manejado con cautela la evolución del jugador. La prioridad es evitar una recaída en un momento clave del calendario, a poco más de 60 días del inicio del Mundial organizado por la FIFA. Una complicación física en esta etapa comprometería sus opciones de ser considerado en la lista final.

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Desde su debut en agosto de 2024 con 15 años, Mora ha ganado espacio como una de las promesas del futbol mexicano. Su actividad en Liga MX, torneos juveniles y convocatorias con selección mayor elevó de forma considerable su carga de minutos en un periodo corto.

Esa acumulación derivó en una pausa obligada. El propio jugador ha señalado que la exigencia sostenida influyó en la aparición de la lesión. Su calendario incluyó participaciones en competiciones internacionales y procesos juveniles, lo que incluso lo dejó fuera de otras categorías por exceso de actividad.

El plan inmediato contempla una reintroducción gradual a la competencia. Su presencia en la banca ante Juárez representa el primer paso en ese proceso, con la posibilidad de sumar minutos si las condiciones del partido lo permiten.