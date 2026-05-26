Tres más se suman a México de cara al Mundial: Ya hay 26 concentrados

Santiago Gimenez, Obed Vargas y Johan Vásquez se sumaron a la concentración de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 y los últimos partidos amistosos que sostendrá el Tri; ya hay 26 futbolistas concentrados con el combinado nacional en el Centro de Alto Rendimiento… aunque hace falta Raúl Jiménez.

A falta de 16 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, Javier Aguirre ya cuenta con la mayor parte de su plantel convocado, sin embargo, aún se sumarán algunos descartes a los 6 que mencionó tras la victoria ante Ghana.

Los 26 de Javier Aguirre con el Tri... de momento

Con la inclusión de estos tres europeos, estos son los 26 jugadores de México que se encuentran bajo las órdenes de Javier Aguirre, Rafael Márquez y el Cuerpo Técnico de la Selección Mexicana:

Guillermo Ochoa / AEL Limassol.

Raúl ‘Tala’ Rangel / Chivas.

Carlos Acevedo / Santos.

Jorge Sánchez / PAOK.

Johan Vásquez / Genoa.

César Montes / Lokomotiv.

Israel Reyes / América.

Luis Romo / Chivas.

Alejandro Gómez / Xolos.

Jesús Gallardo / Toluca.

Mateo Chávez / AZ Almaar.

Erik Lira / Cruz Azul.

Edson Álvarez / Fenerbahce.

Brian Gutiérrez / Chivas.

Gilberto Mora / Xolos.

Luis Chávez / Dynamo Moscú.

Obed Vargas / Atlético de Madrid.

Orbelín Pineda / AEK Atenas.

Roberto Alvarado / Chivas.

Álvaro Fidalgo / Betis.

Alexis Vega / Toluca.

Kevin Castañeda / Xolos.

Julián Quiñones / Al Qadsiah.

Santiago Gimenez / Milan.

Armando González / Chivas.

Guillermo Martínez / Pumas.

* Se espera que para el partido contra Australia, Javier Aguirre ya cuente con cada uno de los jugadores disponibles, ya que el lunes 1 de junio revelará la lista final de 26 convocados del Tri para el Mundial 2026, mismo en el que comparten el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

La lista final de México para el Mundial 2026 se revelará el lunes 1 de junio. Mexsport

BFG