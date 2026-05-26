¡Oficial! Alejandro Zendejas es el jugador 26 de Estados Unidos para el Mundial

Alejandro Zendejas fue oficialmente anunciado como futbolista de Estados Unidos para el Mundial 2026, lista final que comanda Christian Pulisic en busca de que el combinado de las Barras y las Estrellas supere el Grupo D.

Apareciendo con el número 26 en la lista de convocados, Alejandro Zendejas fue considerado por Mauricio Pochettino como uno de los elementos que representarán a los norteamericanos en la siguiente justa mundialista, misma que arranca el jueves 11 de junio desde el Estadio Ciudad de México.

Cuando parecía que su elección por Estados Unidos podía costarle el sitio para la Copa Mundial de la FIFA, Alejandro Zendejas logró superar su ausencia de las últimas convocatorias del estratega y apareció entre los nombres mencionados:

Como era de esperarse, América felicitó inmediatamente a su 10, mismo que ha sido indiscutible con André Jardine en los últimos semestres y que ha lucido en las eliminatorias del conjunto azulcrema.

Con el anuncio, Alejandro Zendejas se convierte oficialmente en el primer jugador seleccionado de América para el Mundial 2026, quedando pendientes de anunciarse Israel Reyes (México), Sebastián Cáceres (Uruguay) y Brian Rodríguez (Uruguay), mientras que Cristian Borja (Colombia) quedó fuera de los 26 elegibles para el combinado sudamericano.

Lista final de Estados Unidos para el Mundial 2026

Porteros: Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City), Chris Brady (Chicago Fire)

Defensores: Alex Freeman (Villarreal/ESP), Antonee Robinson (Fulham/ENG), Sergiño Dest (PSV Eindhoven, NED), Chris Richards (Crystal Palace/ENG), Tim Ream (Charlotte FC), Max Arfsten (Columbus Crew), Miles Robinson (FC Cincinnati), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER) y Auston Trusty (Celtic/SCO).

Mediocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth/ENG), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER), Weston McKennie (Juventus/ITA), Brenden Aaronson (Leeds United/ENG), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN), Cristian Roldan (Seattle Sounders) y Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER)

Delanteros: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED), Tim Weah (Olympique Marsella/FRA), Christian Pulisic (AC Milan/ITA), Haji Wright (Coventry City/ENG), Folarin Balogun (AS Mónaco/FRA) y Alejandro Zendejas (América/MEX)

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

BFG