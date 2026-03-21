Xolos priorizan al Tri: Gilberto Mora apunta a la Selección antes que al cierre del torneo

Sebastián ‘Loco’ Abreu lo tiene claro: aunque ya ve en buenas condiciones a su prometedor juvenil Gilberto Mora, no está pensando en lo que le pueda aportar a los Xolos de Tijuana en la recta final del torneo.

Los Xolos cayeron 3-0 ante Necaxa en la Jornada 12 del Clausura 2026, y tras el resultado, Abreu dejó clara su postura sobre uno de sus jugadores más importantes. En medio del mal momento deportivo, el técnico reconoció que el regreso de Mora no está pensado prioritariamente para el equipo, sino para que llegue en condiciones a la Selección Mexicana.

En un torneo donde Tijuana necesita puntos, el club ha decidido no acelerar el regreso de su joven mediocampista, incluso si eso implica no contar con él en plenitud para el cierre del campeonato.

Va muy bien en su proceso, está haciendo trabajo en cancha, trabajó con pelota”, explicó Abreu, dejando claro que la recuperación sigue su curso, pero sin presión por los resultados inmediatos.

Sin embargo, el punto más revelador llegó al hablar del objetivo real detrás de esa paciencia. Más que pensar en lo que puede aportar Mora en la Liga MX, el enfoque está puesto en su disponibilidad para el Tri en el contexto previo a la Copa del Mundo.

La prioridad es que esté en óptimas condiciones para la mini pretemporada antes del Mundial”, afirmó el técnico uruguayo, evidenciando que el plan del club trasciende el presente del torneo.

La situación deja una lectura clara: los Xolos están dispuestos a sacrificar su propio cierre de campaña con tal de que uno de sus futbolistas llegue en plenitud al entorno de la selección. Una decisión que, aunque entendible desde lo institucional, también refleja el momento que vive el equipo en la tabla.

Además, Abreu confirmó que el seguimiento sobre Mora ya no es exclusivo del club. El vínculo con el combinado nacional es directo y constante, lo que refuerza la idea de que su regreso está alineado con los tiempos del Tri.

El otro día estuvo el preparador físico de la Selección, viendo cómo estaba”, reveló, subrayando la cercanía entre ambas partes en el proceso.

La intención es que Mora pueda tener algunos minutos antes de que termine el torneo, pero no como una solución inmediata para Tijuana, sino como parte de su puesta a punto rumbo a compromisos internacionales.

En medio de una derrota y un torneo que se complica, los Xolos de Tijuana dejaron claro que, al menos en el caso de Gilberto Mora, el futuro pesa más que el presente.