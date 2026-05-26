¿Por qué Santiago Giménez rechazó a Argentina por jugar con México el Mundial?

El nombre de Santiago Giménez ha generado grandes dudas para los aficionados sobre si debe estar o no en el listado final de Javier Aguirre para la Selección Mexicana que encarará el Mundial 2026, especialmente por su bajo rendimiento en el AC Milan, pero para el nacido de Buenos Aires, Argentina, está claro que quiere dejar todo en la cancha por México.

Giménez, con 25 años, llegará a la Selección Mexicana luego de una campaña complicada con el AC Milan en donde no logró una sola anotación en la Serie A, aunque sí una en la Copa Italiana. Su futuro está en duda en el cuadro italiano, pero sabe que en México, el país que define como su casa, existe la posibilidad de brillar para atraer a posibles interesados en sus servicios.

Para eso, tiene en claro que debe darlo todo por la playera de México en el Mundial 2026, un país que lo adoptó cuando él era un niño y al cual decidió representar sobre Argentina.

La decisión de Giménez de México sobre Argentina

En un documental emitido por Claro Sports, Santiago Giménez explicó el momento en que decidió apostar por jugar por México en lugar de la selección de Argentina, donde Esteban Solari ya lo tenía en la mira para incorporarlo a los representativos menores.

Todo comenzó con la decisión de su padre, Christian Giménez, de jugar en Veracruz en el futbol mexicano donde “Bebote” pasó su infancia y creó una fuerte conexión con el país.

Santiago Gimenez cierra una nueva temporada en Europa; de mantenerse en el Milan, no jugará Champions League. AFP

“Elegí el camino de la selección mexicana”, dijo en el documental en donde agregó: “me siento más mexicano, pero también le tengo un gran cariño a Argentina”.

“Yo me ponía a pensar mucho qué me convenía más, pero al final dije ‘voy a decidir con el corazón. Me siento más mexicano entonces voy a representar a México’”, expresó el jugador quien, admitió, estar con Argentina le habría dado otro estatus.

“Si hubiera pensado un poco más con la mente de qué me conviene más hubiera escogido la selección argentina porque te da un nombre diferente a ser un jugador de la selección mexicana”, finalizó.