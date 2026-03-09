"Salud antes que fútbol": Abreu blinda a Gilberto Mora pensando en el Mundial

La ausencia de Gilberto Mora sigue pegando en los Xolos de Tijuana que se siguen hundiendo en la clasificación general. Su derrota inesperada ante Santos, el peor equipo del torneo, dejó al cuadro de la frontera en el puesto 15, pero más allá de eso la gente se sigue preguntando cuándo estará listo el joven seleccionado, no solo para el equipo, sino también de cara al Mundial 2026.

Para Sebastián “Loco” Abreu, técnico de los Xolos de Tijuana, hay algo más importante que romper la racha de ocho partidos sin ganar: la integridad de su máxima promesa, Gilberto Mora. El estratega dejó en claro que no piensa apresurar la recuperación del mediocampista.

Mora lleva ausente desde el 18 de enero cuando se le diagnostico una pubalgia. Desde entonces se ha buscado la recuperación con tratamiento e incluso se ha mencionado la posibilidad de una cirugía, todo para tenerlo listo de cara al Mundial.

Para el “Loco”, el bienestar del joven de 17 años trasciende la urgencia del Clausura 2026. “La prioridad es primero su salud: su salud mental y su salud física, que se recupere y que pueda llegar al torneo más importante que puede tener un futbolista, y sobre todo siendo en casa, que es la Copa del Mundo”, afirmó Abreu.

Sin prisas para Gilberto Mora

A pesar de que el equipo acumula dos meses sin sumar de a tres puntos, Abreu insiste en que no utilizará a Mora como un "bombero" si no está al cien por ciento y descartó que exista algún tipo de presión para ponerlo a jugar.

“Presión hubiera sido que se le exigiera que ‘a huevo’ tiene que jugar para poder estar. Aquí hemos coincidido en que lo primero es que esté en condiciones físicas”, sentenció.

La evolución de Mora, quien incluso ha buscado tratamiento especializado en Estados Unidos, sigue su curso de manera aislada al ruido mediático. “Va bien en su etapa y se va sintiendo mejor, ya va evolucionando en sus entrenamientos. Pero cuanto menos se hable de él, mejor, porque él va en una etapa por un camino diferente y nadie lo va a andar empujando para que se apure”, explicó el estratega, solicitando paciencia a la afición y a la prensa.

Abreu reconoció que la ausencia de Mora ha pesado en el equipo y han pagado el precio de no tenerlo en la cancha.

“Al buen jugador se le extraña ganando, empatando o perdiendo. Al jugador clase A se le extraña siempre porque son jugadores diferentes, porque hacen que el equipo juegue diferente”, indicó el estratega quien sabe que la liguilla ya es casi una opción perdida.