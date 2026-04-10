¿Adiós al Mundial 2026? Julián Araujo se volvió a lesionar

A más de 60 días de que inicie el Mundial 2026, Julián Araujo se volvió a lesionar en Bournemouth, así lo reveló el técnico del Celtic, Martin O’Neill, quien consideró la noticia como un duro golpe, que enciende las alarmas en la Selección Mexicana.

“Julián se volvió a lesionar bajo supervisión en Bournemouth, así que fue un duro golpe cuando nos enteramos hoy”, dijo.

En el pasado mes de marzo, Julián Araujo se lesionó Mexsport

El tiempo de recuperación no se especificó y es poco alentador, debido a que el técnico consideró que Julián Araujo no podría jugar por el resto de la temporada.

“No creo que lo veamos por el resto de la temporada. No sé cuánto tiempo implique para sus aspiraciones al Mundial, no lo sé, pero no creo que lo volvamos a ver si se trata de la misma lesión”, señaló.

El Celtic no reveló la lesión del mexicano, pero en Escocia señalan que podría ser una distensión en el cuadríceps.

Julián Araujo no juega desde el pasado 8 de marzo, cuando se resintió de molestias musculares.

El técnico Javier ‘El Vasco’ Aguirre tuvo noticias alentadoras de cara al Mundial 2026, cuando Alexis Vega, Santiago Gimenez y Luis Romo volvieron a tener actividad en sus respectivos equipos. Luis Chávez progresa de su lesión, así como Gilberto Mora; ambos jugadores ya se encuentran entrenando. Por su parte, Rodrigo Huescas comenzó con trabajo en cancha.