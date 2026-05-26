Recuerdo viral de Guardiola que provocó  risas en su despedida

El Manchester City le dijo adiós a Pep Guardiola con un homenaje, en donde figuraron todos los títulos y en el que se recordó la plática viral que tuvo el técnico en el banquillo. En la celebración, que también sirvió como despedida de Bernardo Silva y John Stones, el portugués le lanzó una pregunta que provocó las risas de los asistentes.

“La pregunta es, Pep todos quieren saber: ¿con quién estabas hablando aquí?”, soltó Bernardo Silva, momento en el que pasaron el video en el que Guardiola está sentado en la banca y da instrucciones, aparentemente solo.

“¿Tienes una respuesta?”, le preguntaron, a lo que el técnico contestó con una risa y un movimiento de cabeza. Los aficionados iniciaron con un grito que dejó sin palabras al técnico.

Aquella plática viral data de un 19 de julio de 2020, en la semifinal de la FA Cup de la temporada 2019-2020, donde cayeron 0-2 con el Arsenal. Pep Guardiola estaba platicando con su asistente, pero por el ángulo de la toma de la cámara de televisión, no se apreció, por lo que pareció que estaba hablando solo en la banca del Wembley Stadium.

MICHAEL JORDAN TUVO UN MENSAJE PARA GUARDIOLA

Uno de sus ídolos, Michael Jordan, le mandó un emotivo mensaje a Pep Guardiola para rendirle homenaje, en el desfile que preparó el Manchester City por las calles de Mánchester.

“Hola, Pep. Soy Michael Jordan. Solo quería felicitarte por una carrera increíble”, dijo el ganador de seis títulos de la NBA en la década de los 90 con los Toros de Chicago.

El Manchester City le dedicó una emotiva despedida a Pep Guardiola Reuters

En su última temporada con el Manchester City, Pep Guardiola ganó la FA Cup y la Copa de la Liga, con lo que elevó a 20 la cantidad de trofeos con los citizens, desde su llegada en el 2016.