Alexia Putellas se despide del Barcelona tras 14 temporadas y 31 títulos; apunta a México

La capitana del FC Barcelona y dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, anunció este martes su salida del equipo azulgrana tras catorce temporadas que la han convertido en un símbolo del club culé; tras ser campeona de Champions League, la futbolista española apuntó a México como su posible destino.

Han sido "catorce temporadas y más de 500 partidos con momentos que quedarán para siempre en la memoria del Barça y en mi corazón", afirmó Alexia en un vídeo en sus redes sociales.

“La eterna capitana pondrá el punto y final a su trayectoria como culer después de 14 años en el primer equipo", afirmó, por su lado el Barça, en un comunicado paralelo.

Putellas se marcha tras una nueva temporada de ensueño con el Barça cerrada de la mejor manera el sábado pasado al conquistar su cuarta Liga de Campeones con el Barça ante el Lyon.

Al término del compromiso, durante una entrevista en la cancha del Ullevaal Stadion de Noruega, Alexia Putellas fue cuestionada por su futuro, en donde le abrió la puerta a llegar a México o a Estados Unidos:

También soy mexicana, tal vez voy a México o Estados Unidos, no lo sé. Veremos, veremos”

Uno de sus posibles destinos podría ser como comentarista de TUDN, donde Aitana Bonmatí y Jenny Hermoso serán parte de la cobertura del Mundial 2026, sin embargo, un auténtico bombazo podría ser su arribo a la Liga MX Femenil para el Apertura 2026.

Será este miércoles 27 de mayo cuando Alexia Putellas se presente en la cancha del Spotify Camp Nou para ser despedida luego de 14 temporadas y 31 títulos obtenidos desde su arribo a la entidad catalana, misma a la que llegó procedente el Levante luego de haber debutado como profesional en el Espanyol.

BFG