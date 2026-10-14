Vinícius Júnior se queda sin Clásico: Le aplican cuatro partidos de suspensión tras su tarjeta roja

El Comité de Disciplina hizo oficial una durísima sanción de cuatro partidos de suspensión para Vinícius Júnior, lo que confirma que el delantero brasileño del Real Madrid se perderá El Clásico frente al FC Barcelona el próximo 25 de octubre.

La resolución desestimó por completo las alegaciones y recursos presentados por la directiva blanca, ratificando el castigo derivado de su expulsión el pasado sábado durante el accidentado partido contra el Villarreal CF.

¿Por qué sancionaron con cuatro partidos a Vinícius Júnior?

La sanción impuesta por el organismo disciplinario se divide en dos bloques específicos debido a la gravedad de los hechos redactados en el acta oficial por el colegiado Isidro Díaz de Mera:

Conducta violenta (dos partidos): Se determinó que el brasileño agredió al defensor Nathan Saliba al tirarle del pelo en una jugada que inicialmente había terminado en gol. Al ocurrir la infracción sin estar el balón en disputa, el reglamento de LaLiga eleva automáticamente el castigo a dos juegos.

Protestas airadas (dos partidos): Tras ver la tarjeta roja directa, el futbolista reaccionó con una actitud agresiva y tuvo que ser sujetado físicamente por sus propios compañeros. El acta detalla que entró en cólera e increpó al Director del Partido en los túneles gritándole "Liga de mierda".

Esta combinación de factores impidió que los comités jurídicos redujeran la pena, dejando al cuerpo técnico de Chamartín con una baja sensible para el esquema ofensivo.

Vinícius Júnior recibió dos partidos más de suspensión por sus reclamos al árbitro y a personal de la liga en el túnel rumbo a los vestuarios. Reuters

¿Qué partidos se perderá Vinícius Júnior con el Real Madrid?

El conjunto merengue no podrá contar con su estrella en el campeonato doméstico durante más de un mes. El delantero cumplirá su castigo de manera consecutiva en las próximas jornadas:

Jornada 10: Contra el Sevilla FC en la siguiente fecha del torneo.

Jornada 11: El Clásico contra el FC Barcelona en el Camp Nou el 25 de octubre.

Jornada 12: Contra el Racing de Santander en condición de local.

Jornada 13: Contra el Valencia CF en el Estadio de Mestalla.

El atacante no volverá a tener minutos en el torneo local hasta finales de noviembre frente al Celta de Vigo, justo después del próximo parón internacional de selecciones. Esta suspensión en el ámbito doméstico no afecta sus compromisos europeos, por lo que el brasileño estará plenamente disponible para el esquema del entrenador José Mourinho en los partidos de la UEFA Champions League.