Vinícius Júnior se abraza a la polémica con publicación en redes sociales después de ser expulsado

Vinícius Júnior vuelve a situarse en el ojo del huracán mediático, pero en esta ocasión el foco no se limita a su rendimiento sobre el terreno, sino a sus polémicas interacciones en las plataformas digitales. Horas después de la ajustada victoria por 1-0 del Real Madrid sobre el Villarreal, el atacante encendió las redes sociales al compartir un mensaje que cuestiona de forma directa las decisiones arbitrales, avivando un debate institucional que va más allá de lo puramente deportivo en vísperas del esperado Clásico ante el FC Barcelona.

La burla en Instagram que desató la tormenta

La controversia estalló cuando el futbolista utilizó la función de historias en su cuenta de Instagram para hacerse eco de la publicación de un aficionado merengue. El contenido original mostraba un video recopilatorio de sus jugadas, acompañado de una dura crítica al criterio de los silbantes: "Siempre es Vinícius quien recibe las tarjetas amarillas y rojas, qué vergüenza, ¡qué banda!".

Lejos de restar importancia al comentario o apagar el fuego, el futbolista del Real Madrid publicó el metraje en su perfil personal añadiendo tres emoticonos de risa. Este gesto fue interpretado de inmediato como un desafío directo y una burla abierta al estamento arbitral de la competición.

Esta reacción digital llega en un ambiente de máxima tensión en el entorno blanco. En el último compromiso, Vinícius —quien comenzó el choque en el banquillo de suplentes— ingresó en la segunda mitad y llegó a anotar lo que parecía el segundo tanto local. Sin embargo, tras revisar la acción en la pantalla del VAR, el colegiado Isidro Díaz de Mera anuló la diana y le mostró la tarjeta roja directa por una agresión sobre el defensor visitante. El acta arbitral reflejó, además, "protestas desmedidas y una actitud desconsiderada" por parte del carioca.

Vinícius Júnior compartió en sus historias en Instagram una publicación en la que se cuestionaba los arbitrajes de España en su contra. Instagram

Desobediencia al protocolo del club

Consciente de la gravedad del incidente y del perjuicio para el esquema táctico, el brasileño difundió inicialmente una disculpa formal dirigida a sus compañeros y a la afición del Real Madrid, expresando su arrepentimiento por dejar a su equipo en inferioridad numérica. No obstante, su posterior burla en redes restó toda credibilidad al mensaje institucional del club y reabrió las duras críticas sobre su falta de autocontrol y madurez en momentos de alta presión.

Con una inminente sanción disciplinaria por parte del Comité de Competición que le impediría estar presente en el duelo decisivo contra el FC Barcelona, Vinícius vuelve a demostrar que no sabe estar alejado de la polémica, a pesar de que hayan pasado horas después del huracán.