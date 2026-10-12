Hansi Flick se planta y no se sube al tren de la polémica de Vinícius Junior en la  Champions League

El director técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, no se subió al tren de la polémica mediática que abraza a Vinícius Júnior al rechazar categóricamente opinar sobre la situación que afronta el jugador del Real Madrid. Fiel a su estilo mesurado, el estratega alemán respondió que no habla de futbolistas o escuadras a las que no ha enfrentado directamente en el calendario.

Flick compareció este lunes 12 de octubre de 2026 ante los medios de comunicación en Estambul, Turquía, en la habitual rueda de prensa previa al enfrentamiento de la UEFA Champions League frente al Galatasaray. El estratega decidió cortar de raíz cualquier intento de desviar la atención de su plantilla hacia temas externos, específicamente sobre la reciente e incendiaria polémica arbitral que rodea al conjunto merengue y la tarjeta roja directa recibida por el brasileño Vinícius Júnior luego de la intervención del VAR por un jalón de cabello a un rival ante el Villarreal.

Las declaraciones de Flick sobre Vinícius Júnior en Estambul

Durante la sesión de preguntas en territorio turco, los reporteros insistieron en conocer la opinión de Flick sobre el castigo al extremo madridista, quien podría perderse El Clásico de no prosperar las apelaciones. Con un semblante serio, el técnico blaugrana lanzó un contundente llamado de atención a la prensa:

Límite a los rumores: "Espero que algún día aprendas que nunca respondo preguntas sobre el Real Madrid cuando no nos enfrentamos directamente a ellos" .

Enfoque absoluto en el rival: Recalcó que la prioridad de la plantilla es el Galatasaray , destacando su peligrosidad y la atmósfera de su estadio. "Vamos, estamos preparándonos para el Galatasaray y tenemos que respetarlos. Son un gran equipo con un estadio fantástico y una atmósfera increíble" .

Emplazamiento para El Clásico: Ante la insistencia de los micrófonos, el alemán sentenció: "Me puedes preguntar esto en dos semanas, cuando sea la rueda de prensa previa al Real Madrid" .

Finalmente, el timonel se disculpó pero reafirmó su dura postura: "No quiero hablar del Real Madrid porque tenemos que concentrarnos en nuestro propio partido. Así es como abordamos las cosas. Lo siento por no responder tu pregunta", priorizando el compromiso europeo en el RAMS Park.

Lamine Yamal y el resto del FC Barcelona ya prepara el partido del martes ante el Galatasaray en Estambul. AFP

El gran presente del FC Barcelona en LaLiga y Champions League

El estricto enfoque de Hansi Flick está plenamente respaldado por los excelentes resultados deportivos que el club catalán registra en el arranque de la temporada:

El club mantiene el paso perfecto y comanda la clasificación en solitario con 24 puntos en 8 jornadas. Registran 8 victorias consecutivas (la última un 3-0 ante Getafe), con una abrumadora cuota de 34 goles a favor y solo 7 en contra.

El Barcelona marcha en la tercera posición general de la fase de liga tras debutar con una sólida goleada de 5-1 ante el Feyenoord, sumando sus primeros 3 puntos del torneo continental.