Mourinho rompe su ‘ley mordaza’ para quejarse del arbitraje de España tras la expulsión de Vinícius

José Mourinho rompió su silencio para lanzar un dardo directo al estamento arbitral del futbol español. Después de dos días de absoluta tensión, en los que el técnico del Real Madrid aplicó una drástica "ley mordaza" y se negó a comparecer ante los medios luego del polémico triunfo liguero ante el Villarreal, el portugués reapareció públicamente en la rueda de prensa previa al duelo de la UEFA Champions League frente a la AS Roma.

Aunque el entrenador luso intentó en un principio mostrarse comedido para evitar futuras sanciones en competiciones domésticas que le impidieran estar en el banquillo en citas clave como El Clásico ante el FC Barcelona del 25 de octubre, la indignación por el arbitraje español terminó por monopolizar el acto en la capital italiana.

Al ser cuestionado reiteradamente sobre las decisiones del colegiado Isidro Díaz de Mera —quien anuló un gol clave y expulsó con roja directa al delantero brasileño Vinícius Júnior por un presunto tirón de pelo al defensor Saliba—, Mourinho dejó una sentencia demoledora para el análisis:

Os invito a ver solamente el primer minuto del partido contra el Villarreal. El primer minuto es suficiente para quien sabe".

Las sospechas de 'The Special One' sobre el sistema arbitral

Con estas palabras cargadas de ironía, el técnico sugirió la existencia de una predisposición o un criterio predeterminado en contra de su equipo desde el silbatazo inicial. El origen de este malestar institucional no es aislado: se suma a las duras quejas del Real Madrid tras el reciente derbi frente al Atlético de Madrid, donde el club denunció una permisividad extrema del rival y reclamó que los colchoneros debieron terminar con nueve jugadores sobre el campo.

Además, el preparador no ocultó su profunda incomodidad respecto al manejo y las designaciones de los colegiados, lanzando una crítica al sistema organizativo de la federación: "Lo único que me hace resoplar es cuando, por norma, se sabe el nombre del árbitro, aunque deba ser 24 horas antes, unas tres semanas antes. Es lo único que me incomoda".

El Real Madrid ya se prepara para afrontar a la AS Roma el miércoles 14 de octubre en la Champions League. AFP

Los tres puntos clave del enfado de Mourinho en el Real Madrid:

La expulsión de Vinícius Júnior : La tarjeta roja directa al brasileño representa la gota que colmó el vaso de la paciencia del cuerpo técnico antes de afrontar duelos cruciales del campeonato español.

Temor a sanciones institucionales: El plantón informativo en el Estadio Santiago Bernabéu fue una estrategia calculada para protegerse de multas o suspensiones del Comité de Competición.

Preocupación por las filtraciones: El malestar sobre el conocimiento anticipado de las designaciones arbitrales de LaLiga añade desconfianza al entorno blanco en la presente temporada.

El regreso al Estadio Olímpico de Roma

Pese a la beligerancia de su mensaje, el preparador blanco matizó que mantiene la fe en la deportividad general y aseguró que el equipo está enfocado al cien por cien en el frente europeo. El Real Madrid, que venció en su presentación al Inter de Milán, busca aislarse del tormentoso panorama arbitral en España para sellar una victoria vital.

El escenario no podría ser más simbólico: el Estadio Olímpico de Roma, un territorio de altas revoluciones que fue la casa de Mourinho entre 2021 y 2024, y donde el estratega portugués buscará canalizar toda la frustración interna en ambición internacional con la ayuda de estrellas como Kylian Mbappé y Jude Bellingham.