El Real Madrid rescata triunfo ante el Villarreal con gol de Diomandé y polémica de Vinicius

Con el sello de su Director Técnico, José Mourinho, el Real Madrid rescató una victoria 1-0 ante el Villarreal, en la reactivación de La Liga tras el parón por la Fecha FIFA.

El triunfo se consiguió gracias al primer gol del atacante marfileño Diomandé con el Madrid, tanto que lo conmovió hasta las lágrimas. El jugador había destacado durante todo el inicio del juego, con buena ubicación y velocidad hasta que, recibió un pase filtrado dentro del área casi de espaldas al marco.El jugador se perfiló a velocidad para anidar el balón en la base del poste para el 1-0 al minuto 62.

A ocho fechas disputadas en el campeonato español, el FC Barcelona continúa al frente de la tabla como líder solitario, pero el conjunto merengue no afloja el paso y sostiene la presión en la cima.

La nota amarga del encuentro la volvió a protagonizar Vinicius Jr. El extremo brasileño, que sigue contando con pocos minutos en el esquema titular de Mourinho, ingresó de cambio en la segunda mitad y terminó empañando su actuación.

Vini llegó a mandar el balón a las redes en una jugada que prometía sentenciar el encuentro, pero la acción fue inmediatamente anulada tras la revisión en el VAR. Las tomas mostraron que el brasileño cometió una falta previa al sujetar y jalar del cabello a Renato Veiga, defensor del Villarreal, para hacerse con el espacio.

La infracción no solo derivó en la anulación de su anotación, sino en su expulsión directa para el brasileño por conducta antideportiva.

Pese al sobresalto del cierre y con la tensión en el terreno de juego, el Real Madrid supo sostener la ventaja para certificar tres puntos fundamentales. Los dirigidos por Mourinho cumplen con la tarea de no perderle el paso al Barcelona en una carrera por el título que promete no dar tregua.