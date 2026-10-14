"Sacan la sanción cuando llegamos al estadio": La brutal rajada de Vinícius tras el milagro en Roma

Vinícius Júnior acaparó los reflectores tras la asombrosa victoria del Real Madrid de 4-3 ante la AS Roma en la UEFA Champions League. A pesar de la euforia colectiva por la remontada en el Estadio Olímpico, extremo brasileño no ocultó su frustración tanto por su rendimiento individual como por las decisiones institucionales que empañaron su jornada en Italia.

El descontento del atacante merengue comenzó sobre el terreno de juego, cuando el técnico José Mourinho lo sustituyó en el minuto 58 para dar entrada a los revulsivos. Al comparecer en la zona mixta, Vini asumió una postura de autocrítica, pero no ocultó su enfado por abandonar el campo de juego de forma tan temprana.

Es normal que esté enfadado después de un cambio, siempre quiero jugar todos los minutos. Estoy enfadado conmigo mismo por no estar en mi mejor versión, pero Vini siempre vuelve, voy a volver a marcar los goles".

¿Por qué Vinícius Júnior acusó mala fe en la sanción de LaLiga?

El punto más crítico de sus declaraciones llegó al abordar el castigo de cuatro compromisos en el torneo doméstico derivado de su expulsión frente al Villarreal. El atacante merengue denunció públicamente una presunta mala fe por parte de los organismos disciplinarios debido al manejo de los tiempos en la notificación oficial, la cual recibió justo al pisar el territorio italiano.

El brasileño fue tajante al señalar el impacto psicológico de recibir la noticia a escasas horas de disputar un duelo de alta competencia internacional:

Inconformidad con los tiempos: "Creo que ha sido un mal momento, han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llegamos al estadio me dicen que estoy fuera de los próximos partidos" .

Defensa de su estilo de juego: El futbolista argumentó que sus reacciones en el campo no corresponden a conductas antideportivas graves: "Nunca he tenido violencia contra otro jugador, siempre he tenido la violencia tranquila; me pegan bastante y la tarjeta termina siendo para mí" .

Esta sanción representa un golpe durísimo para la planeación deportiva del club blanco, ya que la suspensión obligará al atacante a perderse el esperado duelo de El Clásico frente al FC Barcelona.

¿Qué piensa el brasileño sobre los silbidos de la afición blanca?

El portador del dorsal madridista también habló sobre la enorme presión mediática que arrastra el equipo en este tramo de la campaña y las constantes muestras de descontento por parte de la grada del Santiago Bernabéu. Lejos de engancharse en una disputa con los aficionados, el extremo asumió los galones de veterano dentro del vestuario para blindar a las nuevas incorporaciones del proyecto deportivo.

"La gente tiene su derecho y creo que es más fácil pitarme a mí, porque llevo aquí más tiempo; prefiero que me piten a mí que a alguien más joven". Asimismo, envió un mensaje de tranquilidad garantizando que la ofensiva estelar recuperará su pegada: "Jude Bellingham va a jugar mejor, yo voy a jugar mejor, Kylian Mbappé va a jugar mejor".

Para cerrar su intervención ante la prensa, mandó un contundente recordatorio a sus detractores históricos sobre su evolución en España: "Hace años muchos se reían de mí, decían que no iba a meter goles y ahí están los goles". Con esto, el jugador busca cerrar filas y concentrarse en la competencia europea mientras cumple su castigo en el torneo local.