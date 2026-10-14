¡Otra noche mágica merengue en Champions League! Real Madrid remonta dos goles para vencer a la Roma

El Real Madrid vive de escribir páginas épicas en el libro de la UEFA Champions League. Hoy miércoles 14 de octubre redactó una nueva e inolvidable plana, cuando en la recta final del partido logró salir del legendario campo del Estadio Olímpico con una victoria agónica de 4-3 sobre la AS Roma, en la segunda jornada del torneo continental que los merengues han conquistado en 15 ocasiones.

Los merengues, que dieron una de sus peores versiones de la temporada a lo largo de 80 minutos, sufrieron en demasía ante la propuesta táctica italiana. Un gol de Marten de Roon al minuto 20 y un doblete de Donyell Malen a los minutos 51 y 57, parecían dar un rumbo definitivo a la victoria del equipo local. La Roma de Gian Piero Gasperini había contenido con éxito a los visitantes, quienes únicamente habían podido romper el cero gracias a un tiro desviado de Kylian Mbappé al minuto 25.

Por si fuera poco, Vinícius Júnior, quien horas antes supo de su dura sanción de cuatro partidos en LaLiga de España, fue un factor negativo sobre el césped. Una dolorosa pérdida de balón en el mediocampo, cuando quiso lucirse con un pase de taconazo, abrió de par en par la puerta para que la desventaja merengue creciera al 2-1. Poco después cayó el tercer tanto que parecía una losa difícil de superar.

¿Quiénes lideraron la ráfaga de goles de la remontada merengue?

Cuando el reloj apretaba y la derrota del club blanco parecía consumada en Italia, surgió el espíritu combativo que caracteriza a la institución de Chamartín en las noches continentales. El punto de inflexión ocurrió cuando el director técnico José Mourinho reformó todo lo planteado sobre la pizarra y mandó revolucionarias modificaciones al terreno de juego.

Los ingresos de Endrick, Arda Güler, Bernardo Silva, Carlos Espí y Álvaro Carreras se reflejaron de inmediato en el marcador, inyectando una nueva disposición a un equipo que había lucido timorato hasta verse 3-1 abajo:

El despertar (Minuto 83): La remontada comenzó gracias a Carlos Espí , quien acortó distancias tras embocar de gran forma un rechace en el área.

El empate (Minuto 85): Solo dos minutos después, el joven brasileño Endrick aprovechó el desconcierto total de la zaga de la loba para marcar el 3-3 tras conectar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Güler.

La estocada final (Minuto 90): La locura absoluta para la afición madridista llegó en el último suspiro, cuando Antonio Rüdiger se sumó al ataque y remató impecablemente otra asistencia precisa del turco Arda Güler desde el rincón.

Con este triunfo agónico conseguido en el último suspiro, el Real Madrid rescata tres puntos vitales para escalar posiciones en la tabla general de la Champions League antes de enfocar su atención en su próximo y complicado compromiso de liga frente al Sevilla.