AS Roma vs. Real Madrid EN VIVO y GRATIS: Sigue el minuto a minuto de este duelo de Champions League
El Real Madrid visita el campo del Estadio Olímpico de Roma en busca de su segunda victoria en el torneo continental
Mourinho vuelve al olímpico de roma
El estratega portugués José Mourinho del Real Madrid visita el campo del AS Roma, equipo con el que se coronó en la UEFA Conference League en 2022. Para los merengues es un duelo relevante el día que supieron de la suspensión de cuatro partidos a Vinícius Júnior en LaLiga.
Mourihno manda dos movimientos con los ingresos de Arda Güler y Endrick cuando el juego se complica. Se fueron Vinícius Júnior y Dumfries.
Malen sube el tercer tanto de los locales después de recibir un pase filtrado. El tanto sube al marcadoer después de que el VAR validó la posición del delantero neerlandés.
Después de esta falla de Vinícius Júnior que dio al traste con el tanto de la AS Roma, el técnico José Mourinho muestra una gran molestia.
Malen pone adelante a los locales luego de una falla en la salida merengue cuando Vinícius Júnior hace un taconazo en mediocampo que les hace perder el balón.
La única modificación en el campo fue el cambio de banda entre los extremos Yan Diomandé y Vinícius Júnior. El brasileño pasó a la derecha.
El Madrid hace el saque para la segunda mitad.
El Real Madrid vuelve para la segunda mitad c0n los mismos con los que inició. La AS Roma hace su segundo movimiento sacando a Paulo Dybala por Rodrigo Mora de Carvalho
La AS Roma no sacó un buen rédito de una primera mitad en la que dominó la posesión del balón con un 54 por ciento y con cuatro remates de gol ante un conjunto merengue que apenas tuvo posesión un 46 por ciento y tuvo un remate entre postes, el que terminó en gol.
La mejor jugada merengue llegó hasta segundos antes de que llegara el descanso cuando Diomandé recupera en propio campo, proyecta a Vinícius Júnior, quien conduce y al llegar cerca del área da una diagonal que remate Jude Bellingham y el balón apenas pasa a un lado.
Ahora fue el zaguero Antonio Rüdiger quien evitó la caída del marco merengue al desviar un remate de Malen.
El entrenador portugués del Real Madrid, a quien el público en el Estadio Olímpico de Roma le ha desplegado un par pancartas de agradecimiento, da gritos en la zona técnica, donde se ha instalado fijo.
Después de haber sido arrasado en los primeros minutos en los que no se llevó varios goles gracias a Courtois, ahora los blancos viven sus mejores minutos.
El lateral merengue se enfiló al área tras una falla de los locales, pero resuelve mal al quedar frente al arquero.
Kylian Mbappé marca su segundo tanto en la Champions League con un disparo desde la medialuna, que también fue desviado para dejar sin opciones al arquero Pierluigi Gollini.
¡¡¡Thibaut Courtois vuelve a salvar al Real Madrid!!! Después de una pérdida de Yan Diomandé en la que Malen falla la oportunidad.
Marten de Roon pone adelante a la AS Roma adelante después de sacar un disparo desde la medialuna que alcanza a ser desviado para dejar sin opciones a Courtois, quien había sido la gran figura del partido.
Manu Koné sufrió una ruptura muscular al tratar de marcar a Vinícius Júnior; abandona el campo envuelto en lágrimas. En su lugar entra Niccolò Pisilli.
Los primeros minutos son totalmente de la AS Roma, que tiene el control completo del partido y han echado en su campo al Real Madrid. Dybala desperdició otra opción de gol.
Los merengues parece que no tienen mediocampo y no hay quien tome el balón y tome el mando del partido.
Como ya es una costumbre, el arquero Thibaut Courtois realiza la primera gran parada del partido luego de un disparo de Mario Hermoso. Evitó la caída de su marco.
Comienza el duelo en el que los ojos del mundo estarán con el Real Madrid.
Donyell Malen es el máximo goleador de la Serie A con seis anotaciones.
- El AS Roma es una muralla Italiana: La AS Roma llega dirigida por Gian Piero Gasperini en un gran momento táctico. Ocupan la tercera posición de la Serie A y se mantienen invictos en la temporada local, caracterizándose por presionar alto con una línea de tres defensores.
- Un gigante dormido: El conjunto blanco ha tenido un inicio irregular en LaLiga, en la que marchan en la cuarta posición a seis puntos del líder FC Barcelona. Hoy se espera que sea titular Vinícius Júnior, a quien anunciaron una sanción de cuatro partidos tras su roja en Villarreal.
El Estadio Olímpico de Roma abre sus puertas para uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada de la Champions League, con la visita del Real Madrid al AS Roma.
Balance Histórico: Se han enfrentado 12 veces en la historia de la UEFA Champions League. El Real Madrid domina con 8 victorias, frente a 3 de la Roma y 1 empate