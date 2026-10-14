AS Roma vs. Real Madrid EN VIVO y GRATIS: Sigue el minuto a minuto de este duelo de Champions League

Bienvenidos al seguimiento del AS Roma vs. Real Madrid

El Estadio Olímpico de Roma abre sus puertas para uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada de la Champions League, con la visita del Real Madrid al AS Roma.

Balance Histórico: Se han enfrentado 12 veces en la historia de la UEFA Champions League. El Real Madrid domina con 8 victorias, frente a 3 de la Roma y 1 empate