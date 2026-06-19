VIDEO: Voluntario se queda envuelto en la bandera del protocolo

Un voluntario terminó envuelto en la bandera de Chequia durante una de las pruebas para el protocolo del partido que se celebró en el Estadio Guadalajara; pese a las reacciones que desató en el momento, fue apoyado por sus compañeros para salir de ella lo antes posible.

Con las tribunas prácticamente vacías previo al partido en el que se enfrentaron Chequia y Corea del Sur en el primer día de actividades dentro del Mundial 2026, un voluntario no logró seguir el ritmo de sus compañeros y terminó tropezando, quedando envuelto en una bandera de más de 50 metros que luce durante el protocolo previo a los partidos.

Decenas de los propios voluntarios se dieron cuenta de lo sucedido, sin embargo, el apoyo no llegó de inmediato y los aficionados que ya se encontraban en las gradas, grabaron el momento que se hizo viral con el pasar de las horas:

Durante dicho compromiso, Chequia tomó la ventaja en el marcador, solo que Corea del Sur logró remontar y sumar sus primeros 3 puntos en la justa, mismos que lo mantienen en el segundo peldaño del Grupo A, mismo en el que México ya aseguró el liderato tras la victoria por la mínima diferencia ante los asiáticos; la atajada de Raúl Tala Rangel fue fundamental para mantener el cero en el arco Tricolor.

¿Qué partidos se juegan en Guadalajara del Mundial 2026?

El Estadio Guadalajara ya recibió dos compromisos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026, restándole ser sede en dos más para cubrir con los 4 partidos de la justa, estos son cada uno de los duelos, tanto disputados como los que están por celebrarse en futuros días:

Corea del Sur 2-1 Chequia / jueves 11 de junio.

México 1-0 Corea del Sur / jueves 18 de junio.

Colombia Vs Congo / martes 23 de junio, 20:00 horas.

España Vs Uruguay / viernes 26 de junio, 18 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Guadalajara recibirá 4 partidos del Mudnial 2026, todos correspondientes a la Fase de Grupos. Reuters

BFG