Checo Pérez exige cambios en Cadillac y el jefe del equipo responde sin rodeos

La primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 ha dejado un sabor de boca un poco amargo entre sus dos pilotos, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, quienes han visto como sus rivales ha ganado terreno mientras ellos han comenzado a quedarse estancados.

El avance de Aston Martin en el Gran Premio de Hungría con un coche casi reconstruido desde cero ha dejado claramente a Cadillac como la última fuerza de la parrilla. A esto, sumado a los fallos en el sistema de enfriamiento de frenos, de unidad de potencia o de la construcción de las piezas ha generado críticas de Checo Pérez y Bottas.

Pérez ha sido el más crítico demandando actualizaciones y un cambio en el enfoque, pero Graeme Lowdon, ha salido a responder los comentarios al tiempo que respalda las exigencias de sus pilotos.

"Creo que eso es completamente normal en los pilotos", afirmó el directivo de la escudería en declaraciones recogidas por el portal especializado Motorsport.com, añadiendo sobre la actitud de la dupla veterana que "habría sido muy fácil para los pilotos intentar presionar a un equipo nuevo demasiado fuerte y demasiado rápido, y eso no ha ocurrido".

Sergio Pérez admitía que Cadillac podría quedar relegado ya por Aston Martin. REUTERS

El balance de Cadillac sobre sus pilotos en la temporada 2026

Lowdon destacó que la ligera fricción o exigencia interna resulta indispensable para mantener el crecimiento en su año de debut. Por ello, ponderó el equilibrio que aporta la experiencia combinada de Pérez y Bottas al proyecto.

"Se necesita cierto grado de tensión para mejorar constantemente, y creo que ellos han dado exactamente con el nivel correcto", enfatizó el directivo.

Lowdon indicó que entiende perfectamente por qué tanto Pérez como Bottas generan presión dado que ambos quieren demostrar “que pueden rendir al más alto nivel”. El finlandés y el mexicano estuvieron fuera de la temporada 2025 luego de ambos perder sus asientos en Red Bull y Alfa Romeo a finales del 2024.

Las presiones sobre el equipo han aumentado luego de los últimos resultados donde los fallos técnicos han sido más constantes, una situación que se presentó desde el Gran Premio de Austria con el doble abandono por el sistema de enfriamiento de los frenos.