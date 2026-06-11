¡Como en casa! Corea del Sur vence a Chequia cobijada por la afición tapatía

En el otro lado del mundo dejaron promesas de una digna participación. Pero la hospitalidad de México en el Mundial 2026 hizo sentir a Corea del Sur como en casa. La plantilla liderada por Son Heung-min, con el cobijo de las gradas, logró una remontada sobre Chequia (2-1), en el Estadio Guadalajara.

Aunque no fue copado el inmueble tapatío, las 44 mil 985 almas registradas dejaron ver su tendencia por los asiáticos. Vestidos de rojo, orgullosos del escudo de su tigre blanco, cumplieron con emociones y un tanto de drama las expectativas de sus seguidores, incluso de aquellos que acudieron con camiseta de la Selección Mexicana al primer juego de este Mundial en Guadalajara.

El grito de “Corea, Corea” de los aficionados locales era otra forma de respaldo para una selección que le trae buenos recuerdos al futbol mexicano en eliminatorias mundialistas pasadas, seguido del unísono “Méxicooo, Méxicooo”.

Prácticamente Corea del Sur jugó con uno más en lo anímico, suficiente para permitirle a los del estratega Hong Myung-bo recuperarse de un repentino despertar de los europeos, que en las estadísticas estaban por debajo de la posesión.

Emocionó el consentido de la afición mexicana. Son Heung-min en los primeros minutos mandó un aviso al imponente guardameta Matej Kovar. La sociedad de Son con Lee Jae-Sung y Lee Kang-in fue un lujo que se apreció desde las últimas filas del Estadio Guadalajara. El orden táctico ya anticipaba la ferocidad de los Tigres Blancos, aunque en las finalizaciones no estuvieron finos.

Para la segunda mitad, luego del descanso en el que los abucheos se hicieron sentir para ambas selecciones, el equipo dirigido por Miroslav Koubek se hizo del mando, con la anotación de Ladislav Krejci. La estrella de Chequia hizo los honores del marcador a los 59 minutos, con una repentina aparición entre dos defensores. El jugador del Girona italiano en ese remate de cabeza exhibió la nula marca de Han-beom.

La afición coreana en el Mundial 2026 Hector López Ramírez

Resistió Corea del Sur con entereza. Impulsado por las ovaciones de sus hermanos mexicanos, al tiempo que las rechiflas eran dirigidas como agujas sobre Chequia, remontó con tantos del mediocampista Hwang In-Beom (67’) y de Oh Hyeon (80’).

Y se salvó Chequia anteriormente de un mano a mano del portero con el dorsal 10 de los asiáticos, Jae-Sung.

Los aplausos también fueron para reconocer el esfuerzo de Son. El jugador de LAFC, que recientemente conquistó los corazones mexicanos por su participación en la Concacaf Champions Cup, salió de cambio apenas el empate parcial.

Por momentos a Corea del Sur se le vino el mundo encima con una anotación de Michael Sadílek; sin embargo, el abanderado cortó la fiesta de los checos por fuera de lugar.

Con este resultado y encomendados hacia la tribuna del Estadio Guadalajara, Corea del Sur no jugó solo. Se sintió en casa y con la ventaja de una localía que le permitió remontar en su presentación en la Copa del Mundo.

A Corea del Sur ahora le tocará voltear bandera contra su voluntad, porque comparte grupo con México y son los protagonistas de la segunda jornada del sector, mientras que Chequia buscará el desquite ante Sudáfrica.