Guadalajara abandona a Chequia y Corea del Sur en el Mundial 2026

La afición mexicana se hizo presente con su playera verde en el Estadio Guadalajara para el segundo partido del Mundial 2026, mismo que protagonizaron Corea del Sur y Chequia desde el terreno de juego inaugurado en 2010.

Horas más tarde de que México se impusiera 2-0 a Sudáfrica en la Ciudad de México, Corea del Sur y Chequia fueron los responsables de cerrar la actividad de la Jornada 1 correspondiente al Grupo A, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Guadalajara.

Con capacidad para 45,664 espectadores -el segundo estadio con menor capacidad de la justa mundialista- la afición Tricolor se dio cita en menor medida de lo esperado y, a pesar de que Gianni Infantino sí hizo acto de presencia en uno de los palcos de honor, El Respetable simplemente dejó huecos en las tribunas del recinto en el que Chivas juega habitualmente como local.

Gianni Infantino se hizo presente en los partidos de México Vs Sudáfrica y Corea del Sur Vs Chequia en el mismo día. Mexsport

Durante los primeros instantes del compromiso, Corea del Sur fue quien tomó las riendas del compromiso y fue al frente en busca del gol que los pusiera como líderes del Grupo A junto con la Selección Mexicana, desatando la ola entre los seguidores que apoyaban a los asiáticos.

Chequia reculaba y esperaba su momento en la Perla Tapatía, sin embargo, hasta el minuto 20 del compromiso no contaron con una oportunidad que hiciera estremecer al portero Kim Seung-Gyu.

En cuanto termine el compromiso, se tendrán definidas cada una de las posiciones del Grupo A, donde México podría terminar como mandamás del sector; un empate entre asiáticos y europeos beneficiaría significativamente al conjunto de Javier Aguirre, ya que serían líderes solitarios previo a medirse a Corea del Sur la siguiente semana en la misma cancha del Estadio Guadalajara.

Aficionados mexicanos asisten al Corea del Sur Vs Chequia en el Estadio Guadalajara. Reuters

Corea del Sur se presentará de nueva cuenta en el Estadio Guadalajara cuando enfrente a México. Mexsport

BFG