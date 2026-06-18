VIDEO: La monumental atajada de 'Tala' Rangel que vale un liderato mundialista

México venció 1-0 a Corea del Sur en el Mundial 2026 y se hizo del liderato del Grupo A, duelo en el que Raúl ‘Tala’ Rangel lució con una atajada monumental en el minuto 86 que significó el primer sitio en el sector a falta de un partido más correspondiente a la Fase de Grupos.

En una noche donde la Selección Mexicana pisaba por primera vez Guadalajara durante una Copa del Mundo, y que por primera ocasión en la historia jugaba un partido de noche en tierra azteca, el Tri de Javier Aguirre arrancó el compromiso con el Himno Nacional a flor de piel por parte de los 45,522 aficionados que se dieron cita en el recinto de Zapopan.

Dominando y aprovechando un error por parte del arquero Seunggyu Kim, Luis Romo puso por delante a la escuadra nacional en el inicio del segundo tiempo, ventaja que en un par de ocasiones pudo perderse, sin embargo, errores del ataque asiático y una atajada que perdurará por parte de Tala Rangel mantuvieron a México con la victoria.

Fue en el minuto 86 de tiempo corrido cuando la escuadra surcoreana acechó el arco Tricolor, y con un centro al corazón del área desde la banda de la izquierda, Guesung Cho remató y Rangel aprovechó su recorrido para tapar el intento, mientras que –desde el piso y con marca encima- Hyunjun Yang logró empalmar el esférico que Tala logró volver a custodiar de una manera monumental para mantener su arco en cero.

Inmediatamente, el olé, olé, olé Tala, Tala, bajó desde las tribunas del recinto de Zapopan para terminar la obra y obtener su segundo triunfo en lo que va del Mundial 2026, manteniendo paso perfecto y en búsqueda de cerrar una Fase de Grupos histórica, ya que el Tri jamás ha ganados sus tres partidos correspondientes a la Primera Ronda de la máxima justa del futbol.

BFG