VIDEO: La monumental atajada de 'Tala' Rangel que vale un liderato mundialista
Cuestionado en un inicio, Raúl 'Tala' Rangel regaló una atajada monumental en el minuto 86 ante Corea del Sur que significó el liderato de México en el Grupo A
México venció 1-0 a Corea del Sur en el Mundial 2026 y se hizo del liderato del Grupo A, duelo en el que Raúl ‘Tala’ Rangel lució con una atajada monumental en el minuto 86 que significó el primer sitio en el sector a falta de un partido más correspondiente a la Fase de Grupos.
En una noche donde la Selección Mexicana pisaba por primera vez Guadalajara durante una Copa del Mundo, y que por primera ocasión en la historia jugaba un partido de noche en tierra azteca, el Tri de Javier Aguirre arrancó el compromiso con el Himno Nacional a flor de piel por parte de los 45,522 aficionados que se dieron cita en el recinto de Zapopan.
Dominando y aprovechando un error por parte del arquero Seunggyu Kim, Luis Romo puso por delante a la escuadra nacional en el inicio del segundo tiempo, ventaja que en un par de ocasiones pudo perderse, sin embargo, errores del ataque asiático y una atajada que perdurará por parte de Tala Rangel mantuvieron a México con la victoria.
Fue en el minuto 86 de tiempo corrido cuando la escuadra surcoreana acechó el arco Tricolor, y con un centro al corazón del área desde la banda de la izquierda, Guesung Cho remató y Rangel aprovechó su recorrido para tapar el intento, mientras que –desde el piso y con marca encima- Hyunjun Yang logró empalmar el esférico que Tala logró volver a custodiar de una manera monumental para mantener su arco en cero.
Inmediatamente, el olé, olé, olé Tala, Tala, bajó desde las tribunas del recinto de Zapopan para terminar la obra y obtener su segundo triunfo en lo que va del Mundial 2026, manteniendo paso perfecto y en búsqueda de cerrar una Fase de Grupos histórica, ya que el Tri jamás ha ganados sus tres partidos correspondientes a la Primera Ronda de la máxima justa del futbol.
BFG