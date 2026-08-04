Atlante y FC Juárez dan la cara por la Liga MX en primer día de Leagues Cup 2026

Con saldo favorable para la MLS en el inicio de la Leagues Cup 2026, solamente FC Juárez y Atlante lograron dar la cara por la Liga MX, consiguiendo triunfos que los hacen soñar con calificar rumbo a los Cuartos de Final del torneo binacional; Pumas, Pachuca y Atlas perdieron, mientras que Tigres rescató el empate.

Estos fueron cada uno de los resultados en el primer día de actividades en la Leagues Cup 2026, certamen que reparte tres boletos para la Concachampions 2027:

Pumas 0-3 Charlotte FC

La gran decepción del día por parte de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 fue el conjunto de Esteban Solari, quienes desde el minuto 27 sufrieron la desventaja y terminaron cayendo por goleada, perdiendo prácticamente toda posibilidad de poder ser parte de los conjuntos mexicanos que avancen hacia los Cuartos de Final.

El cuadro universitario venía de golear en la Liga MX Mexsport

Pachuca 1-3 Cincinnati FC

Los Tuzos se proclamaron como el primer conjunto en anotar entro de la Leagues Cup 2026, hasta que un gol de Evander igualó el compromiso en el 18 y las anotaciones de Bucha (39’) como de Dem (70’) pusieron cifras definitivas en favor del conjunto de la MLS.

Jugadores de Cincinnati FC celebran el triunfo ante Pachuca en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Reuters

Atlas 1-3 Columbus Crew

El rumbo no se recuperó en favor de los combinados mexicanos, ya que Columbus Crew fue venciendo por tres goles de diferencia a los Rojinegros, quienes solamente lograron descontar en el marcador por un autogol de Zawadzki, mismo que minutos antes había incrementado la ventaja para los estadounidenses.

Tigres 1(6)-(5)1 Real Salt Lake

Tras empatar 1-1 en el tiempo regular, Tigres se benefició del sistema de competencia, ya que al igualar en 90 minutos se extiende el compromiso a tanda de penales, donde el vencedor termina con un punto extra (2 unidades), mientras que el derrotado finaliza el duelo con 1 punto; los de la Sultana del Norte se impusieron a los de la MLS en muerte súbita de la tanda de penales: 6-5.

Tigres derrota en penales a Real Salt Lake durante la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Reuters

Atlante 1-0 Vancouver Whitecaps

Con un gol en solitario por parte de Jhojan Julio, los Potros de Hierro de Miguel Herrera consiguieron sus primeras unidades en el certamen binacional y dieron el primer paso hacia la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 tras derrotar a Thomas Müller y compañía, manteniendo el buen paso mostrado en el inicio del Apertura 2026 en la Liga MX.

Jhojan Julio celebra su gol en la Leagues Cup 2026, mismo que sirvió para que Atlante derrotara a Vancouver Whitecaps. Mexsport

FC Juárez 2-1 Minnesota United

La primera victoria de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 se dio por conducto de los Bravos de Juárez, quienes se adelantaron luego de que Guilherme Castilho convirtiera en el 22’ y Óscar Estupiñán anotara el de los tres puntos en el ocaso de la primera parte.

Partidos de Leagues Cup para el miércoles 5 de agosto

Seis equipos de Liga MX entrarán en actividad este miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup 2026, siendo el duelo entre Toluca y Seattle Sounders el único que podrá sintonizarse a través de TV Abierta completamente gratis y en vivo; éste se jugará en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

17:30 / Atlético San Luis Vs Inter Miami.

17:30 / Monterrey Vs Orlando City.

18:30 / Querétaro Vs Dallas.

18:30 / León Vs Nashville.

20:00 / Toluca Vs Seattle Sounders – a través de Imagen, por TV Abierta.

20:30 / Chivas Vs LAFC.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

La Leagues Cup 2026 se disputará entre el martes 4 de agosto y el domingo 6 de septiembre. Mexsport

BFG