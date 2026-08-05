Polémica en Centroamericanos: México sufre dos descalificaciones en atletismo

La jornada del martes 4 de agosto de 2026 tuvo varias descalificaciones. México sufrió dos en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En ambos casos, nuestro representativo presentó protestas y se espera la resolución final para saber si conservan o no sus medallas.

En el relevo 4x100 mixto que se realizó en el Estadio Félix Sánchez, Miriam Sánchez, Cecilia Tamayo, Gerardo Lomelí y Austin Kresley, se habían adjudicado la medalla de bronce con un tiempo de 41.14, lo que significaba un Récord mexicano.

Miriam Sánchez, Cecilia Tamayo, Gerardo Lomelí y Austin Kresley en el relevo 4x100 mixto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

Instantes después, se dio la descalificación de la cuarteta de la República Dominicana, por lo que, en teoría, los nacionales ascendieron a la plata. Sin embargo, minutos de esa decisión, se dio a conocer también que México sufrió un DQ.

El artículo que supuestamente infringió México fue el TR24.7, una regla de World Athletics que indica una infracción en carreras de relevos por entregar o pasar el testigo fuera de la zona reglamentaria de intercambio.

Yara Amador en vallas femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Mexsport

La otra descalificación se dio con Yara Amador. La mexicana se había colgado la medalla de bronce en los 400 metros vallas femenil, pero también quedó fuera, ella por el artículo TR22.6, que significa no haber superado cada obstáculo de manera reglamentaria.

La delegación de México interpuso las protestas y se espera la resolución final.