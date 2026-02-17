Video. Vinícius Lima casi "truena" a Kevin Álvarez en el entrenamiento del América 

A pesar de la crisis del América en el Torneo Clausura 2026, los jugadores no se guardan nada en los entrenamientos. Día tras día se juegan el puesto a ojos del técnico André Jardine, aunque en ocasiones pecan de rudeza innecesaria.

La estampa de la alta intensidad en el América la protagonizaron este martes, en la cancha 2 de las instalaciones de Coapa, el brasileño Vinícius Lima y Kevin Álvarez.

Durante el arranque de la sesión de práctica, en el tradicional torito, el mediocampista brasileño advirtió al defensa de las Águilas del América con rápidas llegadas para quitarle el balón. En un principio Kevin Álvarez supo medir al brasileño.

Sin embargo, Lima no se quedó con las ganas y en otro intento bajó en seco al lateral derecho del América. El sudamericano alcanzó a golpear la pierna derecha de su compañero quien quedó ligeramente tocado.

Afortunadamente no pasó a más la fuerte entrada de Lima. Sólo un recordatorio de los recién llegados al América y su hambre de ganarse un lugar en el equipo.

Kevin Álvarez continuó con normalidad el resto de la práctica, en la que Israel Reyes y el uruguayo Thiago Espinosa fueron los ausentes.

Cabe destacar que Kevin Álvarez es uno de los futbolistas que vive un tenso momento con las Águilas. El defensor constantemente es objeto de abucheos en estadio por parte de los propios aficionados del América, por su irregular desempeño.

En el caso de Israel Reyes, defensa central y lateral, próximo a un llamado con la Selección Mexicana para el amistoso contra Islandia, no entrenó con sus compañeros por desgaste físico. Por precaución el cuerpo técnico lo guardó, mientras que el lateral charrúa de 21 años sigue en su proceso de adaptación.

Entre las novedades del América, el mediocampista Alan Cervantes superó el desgarre muscular que lo descartó del Clásico Nacional y trabajó al parejo de sus compañeros.

Por su parte, el volante Alejandro Zendejas participó en la dinámica del torito; sin embargo, hizo entrenamiento diferenciado junto con Dagoberto Espinoza (en proceso de recuperación tras una rotura de ligamentos) y Santiago Naveda.