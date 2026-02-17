"Los racistas son cobardes": el dardo de Vinicius a Prestianni

El partido de ida del playoff de la Champions League entre Benfica y Real Madrid, disputado este martes en Lisboa, se interrumpió brevemente después de que el brasileño Vinícius denunciara haber sido víctima de insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos", señaló Vinícius en un comunicado al término del encuentro.

Tras abrir el marcador con un magnífico disparo de derecha (50'), el delantero del Real Madrid celebró con un baile ante el público del estadio de la Luz, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier.

Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta, como se vio por la televisión, para presuntamente llamarle "mono".

"Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la vida de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", concluyó.

Vinicius Jr. fue amonestado tras su festejo con Real Madrid en la Champions. AFP

Letexier detuvo el encuentro durante unos minutos y activó el protocolo antirracismo, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción.

"No sé sabe qué le habrá dicho. Según todos los compañeros de cerca han escuchado algo muy feo. Muchas personas llevan peleando por esto. Vinícius, uno de ellos. Es lamentable, que de tantas cámaras no pueda registrar eso. Si te tapas la boca para decir algo... Orgullosos de Vinícius y su partidazo", declaró el uruguayo Fede Valverde.

"El insulto es algo muy grave. Ha pasado muchas veces ya. Como compañeros hay que ayudarlo y apoyarlo. Dudo que no haya una cámara que lo haya visto", lamentó el centrocampista charrúa.

BFG